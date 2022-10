Imagen y estilo | ¡Secretos!

Y siguen llegando mensajes que nos hacen mucho que pensar hoy los comparto con ustedes queridos amigos lectores….

DEBO CONFESAR QUE:

Yo también tengo un secreto ... que en mi mente planeo conversaciones que nunca se van a llevar a cabo...

Que odio pelearme por una ESTUPIDEZ con alguien que realmente ME IMPORTA...

Que detesto cuando me dicen "TE EXTRAÑO" y no hacen nada para verme...

Que a mi también se me paró el corazón con el "te puedo hacer una pregunta?"...

Que yo también tuve un nudo en la garganta cuando me enteré de algo y tuve que fingir que todo estaba bien...

Que yo también tuve un ataque de sinceridad y luego pensé: "para que lo dije??"...

Que detesto irme temprano de un lugar y que después me digan TE PERDISTE LO MEJOR!!... y con el tiempo me di cuenta que estoy esperando algo que nunca va a suceder...

Que me encanta cuando una canción me hace RECORDAR momentos inolvidables...

Que PREFIERO estar loca y SER FELIZ que ser normal y amargada.

Que NO ME GUSTA oír las mentiras, cuando SE TODA LA VERDAD.

Que YO también tengo una amiga que es como mi hermana que cuando nos juntamos somos un peligro para la sociedad.

Que con MUSICA: he bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado y he amado...

En fin... La vida es una sola y vale la pena vivirla, después de todo no saldrás vivo de ella...Anónimo.

Un dia se casan forman una familia, son felices unos años...de repente todo cambia,

y sin darse cuenta, el amor se acaba.

Entonces la gente les juzga, murmuran y al final sentencian: "fracasaron en su matrimonio". y no, no es cierto, fracasar es jugar a ser "la familia feliz", fracasar es engañar a tu pareja, a tus hijos y a ti mismo...

Fracasar es quedarse por conveniencia.

Fracasar es manipular a tu pareja con los hijos.

Fracasar es vivir una vida gris.

Fracasar es no llegar feliz a tu casa cada noche.

Fracasar es mendigar el amor de quién ya no te ama.

Fracasar es fingir que amas.

Fracasar es quedarse por miedo a la soledad.

Fracasar es vivir con alguien por miedo al "qué dirán".

Fracasar es no luchar por ser feliz

Fracasar es creer que el amor no existe... Mi respeto para todos los que han tenido el valor de no vivir en el fracaso y el mayor de los aplausos para todos los que siguen felices y enamorados después de tantos años.

Lucha por tu matrimonio, pero cuando ya no haya por qué luchar... lucha por tu felicidad.

Anónimo

