Imagen y estilo | ¿Qué se siente al ser vieja?

El otro día, una persona joven me preguntó: -¿Qué sentía al ser vieja?-

Me sorprendió mucho la pregunta, ya que no me consideraba vieja. Cuando vio mi reacción, inmediatamente se apenó, pero le expliqué que era una pregunta interesante. Y después de reflexionar, concluí que hacerse viejo es un regalo.

A veces me sorprendo de la persona que vive en mi espejo. Pero no me preocupo por esas cosas mucho tiempo. Yo no cambiaría todo lo que tengo por unas canas menos y un estomago plano. No me regaño por no hacer la cama, o por comer algunas "cositas" de más. Estoy en mi derecho de ser un poco desordenada, ser extravagante y pasar horas contemplando mis flores.

He visto algunos queridos amigos irse de este mundo, antes de haber disfrutado la libertad que viene con hacerse viejo.

-¿A quién le interesa si elijo leer o jugar en la computadora hasta las 4 de la mañana y después dormir hasta quien sabe qué hora?-

Bailaré conmigo al ritmo de los 50's y 60's, 70´s Y si después deseo llorar por algún amor perdido...¡Lo haré!

Caminaré por la playa con un traje de baño que se estira sobre el cuerpo regordete y haré un clavado en las olas dejándome ir, a pesar de las miradas de compasión de las que usan bikini. Ellas también se harán viejas, si tienen suerte...

Es verdad que a través de los años mi corazón ha sufrido por la pérdida de un ser querido, por el dolor de un niño, o por ver morir una mascota. Pero es el sufrimiento lo que nos da fuerza y nos hace crecer. Un corazón que no se ha roto, es estéril y nunca sabrá de la felicidad de ser imperfecto. Me siento orgullosa por haber vivido lo suficiente como para que mis cabellos se vuelvan grises y por conservar la sonrisa de mi juventud, antes de que aparezcan los surcos profundos en mi cara.

Ahora bien, para responder la pregunta con sinceridad, puedo decir: -¡Me gusta ser vieja, porque la vejez me hace más sabia, más libre!-.

Se que no voy a vivir para siempre, pero mientras esté aquí, voy a vivir según mis propias leyes, las de mi corazón. No pienso lamentarme por lo que no fue, ni preocuparme por lo que será. El tiempo que quede, simplemente amaré la vida como lo hice hasta hoy, el resto se lo dejo a Dios.





La paciencia me visitó

Y me recordó

Que las cosas buenas tardan en llegar a buen puerto

Y crecer lentamente con estabilidad





La paz me visitó

Y me recordó

Que pueda permanecer en calma a través de las tormentas de la vida

Independientemente del caos que me rodea





la esperanza me visito

Y me recordó

Que tiempos mejores están por venir

Y siempre estaría allí para guiarme y animarme.





La humildad me visitó

Y me recordó

Que pueda lograrlo

No tratando de encogerme y hacerme menos

Pero al centrarme en servir al mundo y animar a los que me rodean





La bondad me visitó

Y me recordó

Ser más gentil, indulgente y compasivo conmigo mismo.

y los que me rodean





La confianza me visitó

Y me recordó

No ocultar ni suprimir mis dones y talentos.

Para que los demás se sientan más cómodos.

Pero abrazar lo que me hace ser yo





El foco me visitó

Y me recordó

Que las inseguridades y juicios de otras personas sobre mí

no son mi problema

Y debería redirigir mi atención

De otros a mí





La libertad me visitó

Y me recordó

Que nadie tiene control sobre mi mentalidad, pensamientos y bienestar

Pero yo si





Y el amor me visitó

Y me recordó

Que no necesito buscarlo en otros

Como se encuentra dentro de mí.





