Imagen y estilo | Qué pena me das Canaco-Servytur

Hace dos días, me entero por un Twitt del periódico El Universal lo siguiente: “LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO EN SAN LUIS POTOSÍ, AMANECE CON LONAS EN PROTESTA CONTRA LA INEQUIDAD DE GENERO, LUEGO DE QUE EN ASAMBLEA SE NEGÓ EL REGISTRO PARA CONTENDER POR LA DIRIGENCIA A LA EMPRESARIA JULIE ABUD SARQUIS”

En ese momento comencé a ver en las redes sociales todo un movimiento apoyando a la empresaria Julie Abud, en donde se manifestaban a su favor un sinnúmero de socios de ese organismo empresarial.

Algunos ponían en sus whats “Y los señores que apoyan a Julie y que también tienen negocios afiliados, tampoco paguen sus cuotas.

Para demostrar su apoyo”. Otros más decían: Existe una comisión nacional para eliminar la discriminación. Creo que se debe acudir a esa instancia.

Y por lo pronto, creo que TODAS las mujeres que tienen negocios afiliados a la Cámara de Comercio, *deben dejar de pagar sus cuotas ipso facto*

Para demostrar su solidaridad con su compañera Abud Sarquis.

El caso es que se armó todo un caos en el interior de la Cámara la cual fue tomada por los simpatizantes inconformes de la candidata Abud Sarquis. No dejaban entrar a nadie a las instalaciones de la Canaco Servyur.

Julie Abud, conocida por todo el gremio empresarial como una persona trabajadora, honesta de principios y que siempre la recuerdo trabajando a favor de la cámara, si había cursos, diplomados, talleres, conferencias, comidas empresariales, a toda hora apoyando a su cámara a la cual pertenece desde hace años.

Julie cumplió con todos los requisitos que se instituyen dentro de los estatutos que rigen la cámara, pero como suele suceder, los contrincantes de la planilla léase Fernando Díaz de Léon quien pertenece al ramo inmobiliario, impidieron junto con el presidente actual Juan Branca, el que la planilla de Julie pudiera contender en las elecciones para presidenta de dicho organismo.

Fíjese usted, amigo lector, yo tuve la oportunidad de trabajar con diversos presidentes de la Canaco Servytur como Guillermo Torres Sandoval, José Claudio Pérez Fernández, Manuel Flores Martínez (q.e.p.d.), Hugo Navarro Montejano, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, hoy presidente de la Coparmex y de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, quien lamentó con profunda pena este acontecimiento.

Al cuestionarle si a él como expresidente de la cámara y coordinador general de los más de 10 organismos empresariales que integran la Alianza, entre ellos la Canaco, no le tocaría conciliar, de alguna manera. Que creen que me dijo? Con mucho gusto lo haría, pero no me lo han pedido.

Yo recuerdo que cuando labore en los organismos empresariales, había un consejo de expresidentes a los cuales se les tomaba en cuenta para cualquier situación que de alguna manera afecta a la cámara.

A mí de manera muy personal se me hizo muy tibia la actuación del director de la cámara Gonzalo Ortuño Castro, a quien estábamos acostumbrados a ver súper activo en otras actividades que ha realizado, siempre de un lado para otro, y el día de la toma de la canaco no sabía ni en donde meterse. En diversas ocasiones me tocó ver al Lic. Juan Roberto Morales (q.e.p.d.), quien duró más de 30 años como gerente general, defender a capa y espada los intereses de los socios, de su consejo directivo, de las planillas participantes, siempre en un marco de la legalidad, de la cordura, de la NO violencia.

Hoy en día vemos a una generación, tibia, con un dejo de “que se hagan bolas”. Esa impresión me dio con mucha tristeza, veo como se denigra la participación de la mujer en pleno siglo 21.

Ahora solo quede esperar a que el próximo jueves se vuelvan a reunir a una asamblea en donde se tomará la decisión de quien quedará como presidente de este organismo empresarial. Ojalá y quepa la cordura y que a fin de cuentas el voto de los socios sea tomado en cuenta.

Desde este espacio deseo mucho éxito a Julie Abud Sarquis por la decisión de participar en esta contienda en donde, desde un inicio se ve que existen favoritismos entre el consejo directivo actual y que sin duda saldrán a la luz. Ojala y la participación de los socios activos se vea en la próxima asamblea de socios y que el o la que llegue a la presidencia de la cámara, llegue con el voto mayoritario de los integrantes de la canaco – servytur, que este año cumple la friolera de 110 años.

Para quienes conocemos a Julie Abud Sarquis, desde hace muchísimos años, sabemos de su trayectoria, su trabajo y su pasión por su organismo, estamos ciertos que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Potosí, vendrá a lograr un cambio radical en beneficio de todos los socios de San Luis Potosí.

Me despido con la siguiente reflexión: "Para alcanzar lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho", Mireia Belmonte (Nadadora).