Imágen y Estilo | ¡Qué cosas tiene la vida!

Hoy compartiré con ustedes una situación que por estarla viviendo personalmente me atrevo a compartirles porque estoy segura que muchos habrán atravesado por esta experiencia que verdaderamente traspasa los límites de la paciencia. Nunca a lo largo de casi 2 años lo había querido comentar, pero creo que vale la pena ahora ventilarlo.

Desde que entré a trabajar al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, con la administración del Alcalde Octavio Pedroza, me di cuenta como por obvias razones despedían a personal heredados de la administración anterior para dar lugar a que ingresaran personas de confianza de la nueva administración. (así ha sido siempre)

Así las cosas, viví desde la Administración de Octavio, pasando por la de Jorge, Victoria, Mario, Gallardo y Nava cómo en cada gestión se iban deshaciendo del personal, algunos los ponían a “disposición de Recursos Humanos”, otros los cambiaban de departamento y otros definitivamente los corrían del Municipio.

Cuando viví diferentes casos de despidos, siempre escuchaba que la gran mayoría presentaba demanda por motivos injustificados y que por lo regular dichas demandas las terminaban ganando los empleados despedidos, causando al municipio graves estragos financieros, por aquello de los sueldos caídos, y que además, tardaban muchísimo tiempo en resolver cada uno de los laudos en el Tribunal.

Pues bien, el 31 de diciembre del 2020, recibí una llamada a las 9 de la noche en donde me avisaban que hasta ese día trabajaba en el Ayuntamiento, y que esperara a que de Recursos Humanos me llamaran para darme mi finiquito, (cosa que hasta el día de hoy nunca pasó), imagínense ustedes, amigos lectores el trancazo que recibí!!! Mi cena de fin de año echada a perder por semejante llamada!!!

Desde el mes Enero del 2021, (hace un año y 8 meses) que se presentó la demanda en contra del Ayuntamiento de San Luis Potosí, cosa que el actual Alcalde Enrique Galindo supo desde antes que asumiera la presidencia municipal y que yo misma le platiqué.

En el mes de Mayo de este 2022, recibo la decisión del Tribunal en donde me otorgan el gane del laudo, el triunfo del caso, después de año y medio.

Bien, pues resulta que en lugar de acatar la resolución del tribunal a mi favor, y emitir el pago que el Tribunal decretó, el Ayuntamiento se amparó el mero día que vencía el término para que lo hiciera, esto fue el 31 de Agosto. Imagínense Ustedes!. Ahora pasó mi caso al Tribunal Federal.

Comparto mi caso con el fin de que alguien me apoye, (Alcalde Galindo, magistrados, diputados, abogados, periodistas) me ayuden, para lograr que el Municipio de una vez por todas concluya su responsabilidad y me pague lo dicho por el Tribunal Estatal.

No puede ser que de la noche a la mañana le quiten a una su trabajo y que de paso nos dejen sin los derechos que durante años se crearon.

Luego por otro lado, cuando sale el fallo del tribunal, en algunos casos, el municipio trata de negociar con el trabajador despedido sugiriendo pagar tan solo el 50% de lo que en principio debería de ser el 100 por ciento decretado por el tribunal.

Y obviamente quiero evitar que me salgan con esa negociación.

Espero en Dios que alguien pueda apoyarme.

Me despido con la siguiente reflexión: “Agradece a quien estuvo contigo cuando se te cayó la vida. No hay mayor prueba de afecto que quien se queda a tu lado cuando todos se van”. Que tengan una excelente semana y les invito para que nos escriban a la siguiente dirección: anavaldez@prodigy.net.mx y en Facebook: Facebook.com/anamariavaldezcastrejon, en twitter @anacastrejon