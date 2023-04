Imagen y estilo | Para reflexionar: ¡Tu hijo te eligió!

Sabías que el alma de tu hijo te eligió antes de nacer, para que seas su madre???

El alma viaja en el infinito, mientras decide donde quiere nacer nuevamente, está consciente de sus experiencias, recuerdos y de los acuerdos previos que hizo antes de encarnar.

Cuando un alma decide volver, esta escoge los padres que quiere tener de cuerpo a lo que espera aprender y vivir durante esa nueva oportunidad de vida.

Es ahí donde esas almas se juntan para darle un nuevo cuerpo a esa parte de dios que viene a este mundo.

Y es ahí donde esa energía divina se une con la de esos nuevos padres y se crea un lazo inquebrantable, que nadie puede romper. Por eso hay que estar agradecidos de tener un hijo, sentirse dichosos de que un alma decidiera venir en tu familia, que decidiera llevar tu misma sangre y aprender de ti. Es el honor más grande que alguien pueda recibir, aun cuando sienta que no está preparado para criar un niño, si así dios lo permitió es que tiene todo lo que esa alma necesita para desarrollarse en el entorno donde decidió reencarnar.

La aventura de dar vida, con tener el milagro de tu hijo...

Este nuevo camino que desde el momento de la concepción empieza, está lleno de muchos retos, de cuidados especiales, de amor y de espera, ya que muchas mares siente eterno el paso de los nueve meses para poder conocer a su bebe.

Desde el vientre los padres están dándole al bebe las herramientas que necesita para vivir saludablemente, también lo llenan de amor, y todo eso va siendo un aprendizaje para esa alma que aún tiene cosas por vivir y por eso fue enviada nuevamente a este plano.

Como padres tienen un camino largo que recorren donde tendrán la responsabilidad de guiar a esa alma en el camino del bien, para que la misión de ese ser pueda cumplirse. Cada uno de nosotros tenemos un motivo por el que vivir...

Y hay que descubrirlo, por lo tanto el alma decide qué familia la puede ayudar a lograr esa misión de vida que tiene y así aprender lo necesario para cumplirla.

Ese es el trabajo de los padres, encaminar esa alma hacia ese objetivo que tiene...

Aunque el camino siempre es duro, hay momentos buenos, momentos tristes, pero un padre y una madre nunca se arrepienten de lo que tienen que vivir para ver crecer a su hijo. Ten presente que fuiste elegido para la misión más grande de tu vida, darle un cuerpo físico a un alma, a una chispa del universo. TU HIJO TE ELIGIÓ

ORACIÓN DE DESPEDIDA A MI YO ANTIGUO

A todo lo que fui un día: GRACIAS...

A mis partes ya muertas: GRACIAS...

A mi pasado ya cumplido: GRACIAS...

A mis partes olvidadas que dejé en lugares que ya no recuerdo: GRACIAS...

A mis partes que alguna vez se quebraron en miles de pequeños trozos que jamás encontré de mi: GRACIAS...

A mis partes vacías que alguna vez intenté llenar con distracciones, apegos y obsesiones: GRACIAS...

A mis partes frustradas y enfadadas por los deseos jamás cumplidos: GRACIAS...

A mis partes que ya no van conmigo y ya ni siquiera me hacen sentido: GRACIAS... A mis partes que no quise ni pude abrazar: GRACIAS...

A mis partes que no se atrevieron a marcar límites por miedo a no ser aceptadas. GRACIAS. .

A mis partes que alguna vez se maltrataron y se dejaron maltratar por otros: GRACIAS...

A mis partes que no creyeron en sí mismas: GRACIAS...

Hago hoy un réquiem para su despedida. Agradeciendo su tránsito en mi vida, pues es a todas esas versiones de mí que agradezco tanto.

Hoy despido y libero en absoluta rendición a todo lo que ya cumplió su tiempo...

*Es GRACIAS a todas mis pequeñas muertes que hoy hay un nuevo espacio para la oportunidad, la vida y la creación...

*GRACIAS VIDA y GRACIAS MUERTE por danzar armoniosamente ante mí. Hoy celebro la vida y canto fuerte ante este Nuevo Nacimiento. Y a mis partes ya muertas, las abrazo, las amo, las honro, agradezco y despido, pues fueron lo que mejor pude hacer por mí en aquel momento y lugar; por lo tanto no las critico, sino que les rindo todos mis honores...

Es por ello que hoy más que nunca siento que puedo volver a nacer, y como la primera vez, renazco desnuda/o y sin corazas, nuevamente como un ser de loto.

Las corazas ya no son necesarias, por lo que doy una nueva bienvenida a la autenticidad en toda su luz. Y desde esa ingenuidad me permito nuevamente abrazar la vida, hoy más fuerte que antes, para dar mi primer aliento vital en este nacimiento...

Querida y amada versión antigua: Ya cumpliste tu rol.

¡GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡Hasta siempre!”.”.

