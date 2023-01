Imagen y Estilo | Oración para el Año Viejo y oración para el Año Nuevo!!!

Cuando estemos sentados en torno a nuestra mesa rodeados de nuestra familia, les invito a decir la siguiente oración: Gracias, Señor, por todo lo que en este año me diste!

¡Gracias por los días de sol y los nublados tristes!

¡Gracias por las noches tranquilas y por las inquietas horas obscuras!

¡Gracias por la salud y la enfermedad, por las penas y las alegrías!

¡Gracias por todo lo que me prestaste y después me pediste!

¡Gracias por la sonrisa amable y la mano amiga, por el amor y todo lo hermoso y dulce!

¡Por las flores y las estrellas y la existencia de los niños y de las almas buenas!

¡Gracias por la soledad, por el trabajo, por las dificultades y las lágrimas, por todo lo que me acercó a Ti más íntimamente!

¡Gracias por tu presencia en el Sagrario y la gracia de tus Sacramentos!

¡Por haberme dejado vivir, gracias Señor!

Y después cuando entre el año mi familia y yo diremos la siguiente oración que comparto con todos ustedes:

¿Qué me traerá el año que comienza?

¡Lo que Tú quieras, Señor!

Te pido fe para mirarte en todo; esperanza para no desfallecer; caridad perfecta en todo lo que haga, piense y quiera.

Dame paciencia y humildad.

Dame desprendimiento y un olvido total de mí mismo.

Dame, Señor, lo que Tú sabes me conviene y yo no sé pedir: suficientes pruebas que me mantengan fuerte, suficientes tristezas que me mantengan humano, suficientes fracasos que me mantengan humilde, suficiente determinación para hacer cada día mucho mejor que ayer.

¡Que pueda yo amarte cada vez más y hacerte amar por los que me rodean!

¡Derrama, Señor, tus gracias sobre mí y todos los que quiero, para que en este año que empieza, tengamos siempre el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activas y el pie dispuesto para extender tu Reino porque se que todo lo colmas con tu bondad inmensa, Amen!"

Me despido con la siguiente reflexión: Recibamos el nuevo año 2023 con Jesús en Nuestro Corazón cada día del Nuevo Año que se avecina, y pongamos en él nuestra seguridad. Doy gracias al Señor hoy y cada día de mi vida, pues ha puesto firmeza en mi corazón de que maravillosas cosas me sucederán… Confirmemos estos deseos en nuestra vida cada día. Que tengan un excelente inicio del 2023.