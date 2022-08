Imágen y Estilo | ¡¡¡Lo que antes pensaba!!!

"Antes, hace algún tiempo, cuando era mas chica, pensaba muchas cosas que hoy ya no pienso. La edad, el tiempo, las vivencias, los dolores, la experiencia; la vida pasando me ha hecho cambiar de idea sobre cosas que supe defender contra viento y marea.

Antes pensaba que las cosas eran de una sola forma; hoy se que hay tantas formas como personas porque cada cabeza es un mundo.

Antes pensaba que había una edad para hacer las cosas, hoy se que las oportunidades se presentan cuando menos lo esperas y que no importa si a las 80 años se te antoja ir a la universidad o ser teibolera.

Antes pensaba que solo había una manera de ser madre; hoy se que no hay formulas, que cada madre hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene.

Antes pensaba que había que tener la vida planeada y organizada, hoy trato de planear menos y disfrutar mas del movimiento y de la canción que me toquen.

Antes pensaba que había cosas imperdonables; hoy puedo asegurar que lo único imperdonable es generalizar y no permitirse entender cada situación antes de sentenciar y juzgar.

Antes pensaba que la gente era buena o mala; hoy creo que todos tenemos momentos en que somos buenos y malos, y que aun aquellos que nos parecen malos, quizá están haciendo su mejor esfuerzo.

Antes pensaba que una pelea o una distancia era el fin de un vinculo; hoy creo que a veces un contratiempo o una ausencia puede refundar un vinculo mejor hasta conmigo misma.

Antes pensaba que decir que no, me hacia mala; hoy creo que decir que no me hace mas honesta y menos zuata.

Antes pensaba que los amigos eran para toda la vida; hoy se que algunos si, y que quizá otros no y que esta bien que te retires de ciertas amistades.

Antes pensaba que tener razón era muy importante, hoy valoro mucho mas la tranquilidad que me da abandonar ciertas peleas, pero si insisten no me hace mala defenderme.

Antes pensaba que los demás tenían que adivinar mis necesidades; hoy se que pedir es mas fácil y menos desgastante

Antes pensaba que muchas cosas eran “obvias”; hoy me doy cuenta de que no hay nada obvio y que no hay que dar nada por hecho.

Antes pensaba que si respondía a las agresiones de los demás me convertiría en una persona mala, ahora se que permitirlo sin tomar acción me llenaría de rencor por permitirlo.

Antes pensaba que enojarse daba poder; hoy se que lo verdaderamente importante es tratar de ser cada día mas bueno pero sin permitir que abusen, mas tolerante pero que también toleren, mas comprensivo con los demás y conmigo misma y mas humano al ponerme el los zapatos de los demás.

Las formas de pensar cambian con el tiempo, lo que nunca cambia es el corazón con el que nacimos, ese sigue igual de noble en espera que siempre actúes con el corazón y no con el pensamiento.

Enojarse no le sirve al corazón, sólo le sirve a esa razón que todos creemos tener.

Me despido con la siguiente reflexión: "Si Usted, tiene: una familia que le ama, unos cuantos buenos amigos, comida en la mesa, un techo sobre su cabeza, es mucho más rico de lo que cree". Que tengan una excelente semana