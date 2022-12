Imagen y estilo | Las sillas vacias en esta navidad!!!

Ahora que se acerca la tradicional cena de navidad y que hemos vivido tan de cerca el fallecimiento de tantas personas es necesario afrontar la pérdida. "Para nada es un buen consejo ese que te dicen de tómate algo para que esta cena pase rápido. Más al contrario, hay que aprender a recordar sin dolor, a ver fotografías de la persona ausente y hacer memoria de los buenos momentos que pasamos junto con la persona querida. Hay que asumir que esa persona ya no está con nosotros pero que podemos tenerle presente en el recuerdo".

Empiezan los preparativos, cuál será el menú de la cena y en qué lugar nos reuniremos.

Y aparece la pregunta inevitable: Cuantos somos este año?

Y en la respuesta aparecen implícitamente: "Las Sillas Vacías" de las personas que no están… Las que están lejos y que la vida llevo por otro camino, la que eligió no estar porque se enemisto con alguien de la familia y la que Dios se llevó a su lado...

Y aparece la tristeza y las sillas vacías duelen… Ah! Como duelen!

Entonces es cuando más necesito ese abrazo que cobija, que protege, que es prolongado… y que lamentablemente no va a llegar… Entonces me doy cuenta que extraño esa sonrisa, esas conversaciones amenas, esa complicidad que teníamos, esa mano dispuesta a ayudarme siempre, esa compañía…

Los ojos se me llenan de lágrimas y duele mucho, muchísimo, pero esa es la realidad y hay que aceptarla, suspiro profundo y cierro mis ojos como queriendo que ese aire llegue hasta esa persona que me falta, abro mis ojos y giro la cabeza y lo que veo son las "Sillas Ocupadas": Son las personas que me aman y que yo amo... ¡Y entonces sonrió! Así es la vida con pérdidas y ganancias…

Y así voy a brindar el 24 y el 31 con lágrimas contenidas por esas "Sillas Vacías" y sonriendo desde el alma por las "Sillas Ocupadas".

Alegre, si alegre, a pesar de la tristeza. La alegría es una emoción pasajera que termina cuando el buen momento finaliza. Y uno decide ser feliz o no en esos momentos. Y la felicidad está hecha de esos pequeños momentos.

Brindaré por los que no están y brindaré incondicionalmente por los que sí están, por los que ame y por los que amo y con lo que tengo seré feliz.

Posiblemente tu también tengas "Sillas Vacías", en tu mesa este año al igual que yo, amigo lector, pero a pesar de los ausentes y con la dicha de los presentes, Dios nos da la oportunidad de continuar con salud ante esta pandemia que arrecia cada día más.

Hay que pensar que llegará a nosotros lo que tanto anhela el corazón. Disfrutemos de lo que tenemos hoy porque no tenemos esta dicha.

Me despido con la siguiente reflexión: Recibamos a Jesús en Nuestro Corazón cada día del Nuevo Año que se avecina, y pongamos en él nuestra seguridad. Doy gracias al Señor hoy y cada día de mi vida, pues ha puesto firmeza en mi corazón de que maravillosas cosas me sucederán… Confirmemos estos deseos en nuestra vida cada día. Que tengan una excelente semana.