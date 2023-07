Imagen y estilo | Las campañas antes de tiempo... ¡¡¡mucho desgaste!!!

Desde hace ya algunas semanas, hemos visto tanto en redes sociales como en los medios tradicionales de comunicación, la cantidad de declaraciones, entrevistas, publicaciones de los diferentes actores políticos de nuestro país, quienes buscan llegar a una candidatura presidencial, con miras a las elecciones del próximo 2024.

Vemos como a simple vista las que están en el ojo del huracán son las mujeres: Claudia Sheinbaum Pardo quien es una política, científica, escritora y académica mexicana de ascendencia judía y Bertha Xochitl Gálvez Ruíz, Senadora de la República y quien, según las encuestas lleva la delantera sobre su más cercana competidora.

Falta que la alianza elija a su candidata Pri, Pan, Prd podrían estar o no de acuerdo en elegir a Xochitl, pero no olvidemos que, en la mayoría de los casos, siempre acuerdan y hacen convenios unos y otros partidos para tener cierta representación en algunas actividades, desde la campaña y porqué no? Hasta en los gabinetes, una vez que son ganadores de la contienda. No olvidemos que siempre hay compromisos.

No vayamos tan lejos, aquí en San Luis Potosí en los Gobiernos Estatal y Municipal, en tan solo casi 2 años ya se han registrado cambios de funcionarios que entraron a las administraciones actuales y que por angas o mangas ya no están y no olvidemos que aún continúan acomodando en diferentes puestos a los “compromisos” de campaña.

Así pues vemos también como se tejen las redes en pro de Xochitl Gálvez quien inteligentemente se encuentra ya integrando infinidad de plataformas solicitando apoyo con sus firmas a los ciudadanos. Por todos lados se está invitando a que participen llendo a diferentes direcciones a firmar apoyándola en casas de campaña, en cafés, en restaurantes, con el fin de que la candidata logre su objetivo.

Circula también un anuncio de Xochitl Gálvez en la famosa esfera de Las Vegas, Nevada, dirigido a los Mexicanos en aquel país, diciendo Xochitl Va!!!

En las carreteras vemos como diferentes actores políticos se exponen con sendos promocionales como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal.

Además, el Partido Verde podrá postular a Manuel Velasco, mientras que el Partido del Trabajo a Gerardo Fernández Noroña.

Por parte de Morena De acuerdo con lo aprobado, los aspirantes podrán realizar recorridos durante más de dos meses: entre el 19 de junio y 27 de agosto.

Así mismo, la encuesta mediante la cual se elegirá al candidato o la candidata, se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre. Este ejercicio irá acompañado de cuatro encuestas espejo, las cuales serán propuestas por los aspirantes a la candidatura presidencial.

Pero no será sino hasta el 6 de septiembre que se dará a conocer al abanderado morenista rumbo a las elecciones del 2024.

Esto origina demasiado desgaste, no creen ustedes, amigos lectores? Yo pienso que a estas alturas, ya sabemos quién es quién en estos procesos. La verdad no necesitamos de tanto tiempo de campañas en donde solo vemos que todos se sacan los trapitos al sol, cero propuestas y eso sí, muchas denostaciones.

Me despido con esta reflexión: Todos alguna vez tocaremos fondo, ese fondo donde no hay dinero, no hay amor y tenemos familia que cuidar.

La depresión llega, con una maldita angustia, dónde te preguntas, ¿que haré sin empleo y sin dinero?

¿Y que hacemos? Luchar a aferrarnos a buscar ese pan que con lágrimas se valora más, y solo diré Ánimo, nunca pierdan la fe, ni esas ganas de salir adelante…

Esta reflexión, es para decirle a quien se sienta en ese cruel fondo, Ánimo campeón, campeona, límpiate esas lágrimas y conviértelas en fuerza, por qué estás luchando, lo estás logrando y La vida te lo premiará.

