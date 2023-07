Imagen y estilo | LA INSEGURIDAD IMPARABLE!!!

Desde hace algunas semanas se ha arreciado la inseguridad tanto en nuestra ciudad,

como en el Estado. No hay día en el que no nos enteremos vía las redes sociales, con

fuentes fidedignas la cantidad de robos, asaltos en casas habitación y a transeúntes.

Antes se decía que los asaltos, los robos el despojo de vehículos a sus dueños ocurrían

por la noche, por la madrugada y siempre la gente opinaba, ¡Claro, cómo andan a esa

hora en la calle, arriesgándose!!! Pero hoy en día pasa, a cualquier hora del día.

Aquí el recuento de los daños…. Un sábado aproximadamente a las 8 de la noche, estaba

yo enfilándome para entrar a mi cochera, cuando al abrirla, una de mis hijas me dice que

había una escalera en el interior, además de que el poste de la luz se encontraba raspado

por lo que, por ahí escalaron para meterse a mi casa.

Hace más o menos un mes al salir de mi vivienda, veo como estaba abierta una de las

puertas que da a la calle con la cerradura violada y en el piso una ganzúa, sí de esas que

utilizan los albañiles para armar sus ladrillos.

Cada día que pasa, amo más a mis perros, estoy segura que evitaron un mal mayor!

Claro! Los ahuyentaron!!!

También hace más o menos mes y medio a uno de mis vecinos al llegar a su casa, lo

interceptaron 2 encapuchados (con pasamontañas) y que creen amigos lectores? Se

metieron a su casa, le robaron cosas de su vivienda y además se llevaron su camioneta.

Asimismo a otra casa vecina brincaron la barda y lograron meterse, si no es porque las

personas que viven ahí comenzaron a gritar, no sé qué hubiera pasado. Si ustedes

pudieran escuchar los gritos desgarradores en las cámaras de vigilancia!!! Parecía una

película de terror.

Y qué decir de los Oxxos!!! Yo creo, con todo respeto para los concesionarios, que tiene

el record de Ginness en asaltos. Es increíble cómo se ensañan en estos establecimientos

y los empleados no tienen ni una ahúja para defenderse, no cuentan con alarma, no

tienen rejas de seguridad los ventanales, son solo 2 empleados a la vista (cualquiera los

somete). En el Oxxo que se encuentra a tan solo unos pasos de las familias y una

servidora de las cuales hemos sido víctimas de la delincuencia, lo robaron un día sí y el

otro también. Así es, amigos lectores, dos robos uno seguido del otro, sin contar que

hacía una semana había sido visitado por los ladrones. En 9 días 3 asaltos, como la ve?

A espaldas de mi casa, su casa, a plena luz del día, una señora al recoger a su hija en el

colegio Motolinia, así, sin más ni más, llegaron de nueva cuenta 2 encapuchados y le





quitaron su camioneta! Ah! Pero bien buenas gentes la dejaron bajar a su hija y una

guitarra! Qué tal?!!!

A tan solo una cuadra también de nuestras viviendas un malandro que llevaba un carrito

de súper y también con cachucha despojó de las cámaras de vigilancia a una vivienda.

Y le podría seguir contando la infinidad de atracos que se han suscitado en las Colonias

Del Valle y Polanco a tal grado que ya la mayoría de los vecinos de las cuadras que

conforman este sector ya están organizados con Alarmas Vecinales, cámaras ocultas y

rondines de la Policía Municipal, Estatal y la Urbana.

Desde este espacio hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se

ponga más atención en la vigilancia y que los rondines de las patrullas sean más

frecuentes.

Y un llamado a las personas que se dedican a hacer este tipo de atracos, piensen en la

salud de las personas a las que están violentando, piensen que pueden provocar un

infarto, un coma diabético, una embolia, un derrame cerebral. La salud no tiene precio. Me

imagino que esas personas tienen mamá, hermanas, hijos que, de alguna u otra forma se

les puede regresar 70 veces 7 todo lo malo o bueno que hagan en la vida.

Recuerdo a la joven actriz Mariana Levy que al estar viendo como asaltaban a una

camioneta delante de la suya, de la impresión falleció de un infarto!!!

Me despido con la siguiente reflexión: “Aprecia la vida y disfruta lo que tienes, no pierdas

tu tiempo buscando perfección o sufriendo por lo que no tienes. El buscador de defectos

los halla incluso en el paraíso. Ama tu vida por pobre que sea y hazla que valga la pena”

Gracias por seguirnos en Facebook en mi página: Lic. Ana María Valdéz Castrejon, leeré

con atención todos sus comentarios. Feliz inicio de semana queridos amigos lectores!