Imagen y estilo | In memorian Filiberto Estrada Herrera y Javier García Navarro

Durante la presente semana partieron a la casa del Padre dos personas de las cuales aprendí mucho, la primera de ellas Beto Estrada Herrera, hermano de mi querida amiga de toda la vida Lucía y de Gloria, Carlos, José Luis y Ricardo y esposo de Lety, a quienes abrazo con mucho cariño deseando que Dios nuestro Señor les envíe mucha fortaleza.





La Segunda, Javier “Peri” García Navarro, hermano de mis ex jefes Roberto “el Güero”, Lalo, la Guerita, Gaby y Memo (q.e.p.d.), a quienes les envío mis más sinceras condolencias por esta gran pérdida, a su esposa Martita y sus hijos mi sincero deseo de resignación y fortaleza.





Descansen en Paz, Beto y Javier y luzca para ellos la luz perpetua.





Comparto con ustedes, amigos lectores las siguientes reflexiones espero les gusten!





“Vete...





Si te sientes mal, si sientes que sobras, si sientes que no te quieren, vete.





De los lugares donde no hagas falta, de los brazos que no te abracen, de las bocas que no te besen, vete.





De los ojos que no te miren, de las palabras que no te toquen, del amor que no te corresponda, vete.





De la cama donde no te acaricien, de puertas donde no te esperen, del lugar donde no te elijan, vete.





No te quedes donde no puedas ser tú, donde tengas que mendigar, rogar, llorar, para que te noten.





Vete de las personas, vete de los sitios que no te pertenecen.





Deja de esperar, de desear, de aguardar un golpe de suerte.





Deja de mirar enero con ojos de diciembre,





si no eres feliz el tiempo se hará insoportable, vete.





Si no pueden ver tu magia, si no pueden amar tu sonrisa, si no disfrutan de tu presencia, vete.





No te quedes donde no te valoren, donde tengas que gritar para que te escuchen, donde tengas que jurar para que te crean, donde por todo se te acuse de ser culpable.





Vete de dónde haces todo para agradarlos y no lo logras.





Vete de dónde no te dan placer ni compañía.





Vete de dónde no te dan calor.





Dónde no te tienden la mano cuando los necesitas.





Vete si no encuentras motivos para quedarte.





Vete de dónde te hacen sentir menos.





Vete dónde no extrañen tu ausencia.





Vete y no vuelvas.





Vete y no voltees.





Vete porque te quieres más de lo que te pueda querer cualquiera.





Mereces lo que das.





Mereces que te amen por lo que eres un ser especial uno se cansa de lo que da.





Se cansa de dar amor y que no te den ni una mirada





La vida se va en un soplo





¡Mereces ser feliz contigo mismo (a)!





Hay alguien que te ama y desea completar tu felicidad





No tengas miedo no es difícil volver a empezar”.





¿POR QUÉ NO SANAS?





No sanas porque cuando llega algo bueno a tu vida lo rechazas y prefieres quedarte con lo que no te hace feliz.





No sanas porque sigues ignorando al poderoso y valioso ser que llevas dentro.





No sanas porque continúas desatendiéndote y fingiendo que todo está bien en tu mundo.





No sanas porque no te has atrevido a enfrentarte a las personas que dirigen tu vida.





No sanas porque no usas tus tijeras para cortar lazos con personas que ya no te nutren.





No sanas porque has asumido que el sacrificio es la forma de demostrar amor a los demás.





No sanas porque no usas la magia del perdón para limpiarte de ira y rencor.





No sanas porque huyes de la naturaleza, no disfrutas de la lluvia, no te pierdes en el bosque, no te bañas en el mar y te escondes del Sol y la Luna.





No sanas porque gritas por ayuda a los vientos y cuando te escuchan y te tratan de llevarte por un camino que te hará feliz, te aferras al pasado.





No sanas porque no te dejas llevar por tu interior, por la fuerza de tu corazón y tu mente, y has obviado que tú eres el sanador, porque "no sanarás si no quieres sanar".





Somos estrellas envueltas en piel, somos luz y la sanación que estás buscando siempre ha estado dentro de ti ...





¿Quieres aprender a valorarte más y dejar de conformarte con migajas? No aceptes menos de lo que mereces y elije ser feliz.





