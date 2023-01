Imagen y Estilo | In memorian

Recuerdo cuando mi papá se jubiló, la primera vez, porque tuvo a bien pensionarse tanto por el Gobierno Federal como por el Gobierno Estatal. Mi mamá lo primero que le dijo, no, no te quiero aquí en la casa. Porque estaba el antecedente de mi abuelita paterna que cuando se jubiló se le vino un decaimiento lo que ahora le llamamos depresión.

Así que a raíz de haber vivido esas situaciones tanto con mi abuela, como con mi papá, siempre me había dado un poco de temor la palabra pensionado, jubilado.

Gracias a Dios nunca permitimos ni que mi Abuelita ni mi papá se deprimieran por nada. Bendito sea Dios.

Y resulta que, hace unos días me entero del fallecimiento de Don Carlos Rodríguez, quien fuera pagador en el departamento de tesorería municipal y con quien trabaje por varios años. El no creo que haya estado deprimido, solo sé que le dio la enfermedad del bicho, lo internaron y no resistió.

Apenas me acababa de enterar que Carlos se había jubilado del Ayuntamiento después de 35 años de haber dedicado su tiempo, su vida, a laborar en la caja pagadora del

Y que pasó, pues que le afectó una enfermedad que lo internó en el hospital y no logró sobrevivir,

Me puse a pensar tantas cosas! A Carlos le tocaron muchas administraciones municipales, con todas se entregó arduamente, cumpliendo con sus horas laborales y a veces hasta más.

Además, los que lo conocimos, sabíamos que los fines de semana le daba duro a la chamba, vendiendo carnitas por el rumbo del periférico a donde varias veces acudí algunos domingos con mis hijas a comer.

Si de alguien tuve el apoyo cuando me despidieron injustamente del Ayuntamiento hace ya 2 años y un mes, fue de Carlos. Siempre me apoyó, me daba consejos, me decía no todo es el trabajo, no todo es el dinero, le aprendí a ser paciente, a ver la vida de una forma más sencilla no tan complicada. Nunca dejo que me deprimiera.

Hace un par de días me entero de su repentino fallecimiento, apenas se acababa de jubilar, que poquito le duró el gusto.

A sus familiares y amistades les envío mi sincero pésame, deseando una gran fortaleza en sus corazones.

Así pasa, cuantas personas se van dejando huella y sin que nos den el tiempo para expresarles nuestro agradecimiento, como lo son también los casos de Xavier Boelsterly, quien fue mi jefe en Secretaría Técnica y quien fue despedido 15 días después que yo, hace 2 años. El falleció apenas el 24 de diciembre pasado. A él sí le dio una gran depresión, tanto que se entregó a la administración de Nava y todo para que lo despidieran sin motivo alguno, igual que a una servidora.

Asimismo el Dr. Ricaredo Compéan, quien por muchos años prestó sus servicios en los Servicios Médicos Municipales y quien falleció hace dos semanas, de un infarto me imagino que fulminante. El, también había sido despedido del Ayuntamiento, su corazón seguramente no aguanto y siendo médico. De hecho Ricaredo fue quien me recomendó a su abogado para interponer mi demanda por despido injustificado. Gracias Doctor porque ya gane el laudo, ahora a esperar que me paguen.

Así la vida nos va quitando personas que, sin saberlo, significaron algo o mucho para quienes tuvimos la oportunidad de convivir de alguna manera. Mis más sinceras condolencias a familiares y amigos de estos 3 grandes excompañeros de trabajo, Dios les envíe mucha fortaleza a sus respectivas familias. Descansen en Paz.

