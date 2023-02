Imagen y estilo | Hoy, la concentración en defensa del Instituto Nacional Electoral

Durante los últimos meses hemos escuchado un sinfín de declaraciones, ciertas o no, especulaciones o no, pero que de ser verdaderas nos afectan como ciudadanos que hemos tenido la oportunidad de vivir la democracia que, mucho nos ha costado a los mexicanos.

Me refiero al Instituto Nacional Electoral, o INE y anteriormente conocido por todos como el IFE y que de hecho muchos mexicanos le siguen diciendo así, “IFE”.

Me consta de manera personal desde hace más de 23 años que la confianza ganada por el INE nos ha costado, sangre, sudor y lágrimas, desvelos, desmañanadas, viajes, concentraciones, manifestaciones, marchas, entre otras cosas que vivimos.

Y digo me consta, porque hace 23 años tuve la oportunidad de ser Consejera del Instituto Federal Electoral en el distrito 06 en 2 ocasiones y me tocó entregar cartas de mayoría a los candidatos ganadores de esa época. Estamos hablando del año 1999 – 2000.

Fui testigo de cómo ganó el expresidente Fox, de como de tener listo el jolgorio el ex candidato Labastida Ochoa, salió el Presidente Ernesto Zedillo a darle el triunfo a Fox, parando en seco e festín que ya se encontraba preparado.

Sin bien es cierto, el Instituto cuenta con recursos económicos, también lo es el hecho que cuando se organizan unas elecciones no hay presupuesto que alcance para ello, porque además no olvidemos que también es el encargado de otorgar los recursos a los diferentes partidos políticos.

Ahora quieren de un plumazo, borrar lo que tanto sacrificio ha costado a los ciudadanos que, gracias a que el Instituto es integrado por consejeros ciudadanos, como una servidora lo integró en su momento, sin pertenecer a ningún partido político, es posible evitar los fraudes electorales de antaño.

Comenzando con las distintas medidas de seguridad con las que cuentan las boletas, el conteo una por una cuando llegan las urnas a su destino, el dejar los paquetes electorales en los hogares de los funcionarios de casilla, el ir por los listados nominales y corroborar que todos esos listados sean verídicos. Y algo súper importante y que a muchos se les olvida, recordemos que las actas de cada casilla cuentan con copias al carbón de los resultados enlistados y que cada representante de partido firman.

Cómo olvidar el PREP (el programa de resultados electorales preliminares) en donde todos los capturistas transcriben uno a uno el resultado partido por partido, acta por acta.

En fin tantas y tantas cosas por las que pasa un consejero electoral de este instituto y que ahora quieren volver al tiempo aquel cuando el Gobierno era el que organizaba las elecciones. O sea, como decía, mi papá, vamos como el cangrejo, para atrás.

El IFE se fundó el 11 de octubre de 1990, fiel a sus principios de certeza y legalidad en los procesos electorales.

Tal vez, para quienes estuvimos dentro del meollo del asunto, entendemos lo que significaría el volver a los acarreos, a las urnas embarazadas, a los votos aquellos en carrousel, a las fotografías tomadas por celular y enviadas a quienes llegaron a dar hasta 1000 pesos por voto, a la entrega de su bolsita con torta y refresco. Y que los consejeros electorales evitan a toda costa.

Hoy domingo 26 de febrero, nos toca salir a las calles a las concentraciones que habrán de realizarse en todos los estados de la república mexicana.

Hoy nos toca salir a defender lo que, repito, tanto trabajo nos ha costado a los mexicanos. De nosotros depende qué vendrá para las próximas elecciones.

Apoyemos pues nuestra democracia! Vistamos de blanco y nos vemos en nuestra Plaza de los Fundadores aquí en San Luis Potosí, capital, en punto de las 11 de la mañana y en donde espero, no se politice dicho evento. Ojala y esté bien organizado y conformados los oradores y que no salgan con sus discursos partidistas y mucho menos con sus adelantadas campañas queriendo el reflector de los diferentes medios y que no se desvirtúe la finalidad de esta actividad CIUDADANA!

Sumemos pues, nuestro esfuerzo y acudamos a defender al Instituto Nacional Electoral!

Me despido con la siguiente reflexión, del muro de mi amiga Laura Diep… La gota que colma el vaso. Una leyenda del desierto cuenta la historia de un hombre que iba a mudarse de oasis, y comenzó a cargar su camello. Puso encima de él las alfombras, los utensilios de cocina, los baúles de ropa, y el camello lo aguantaba todo. Al salir, se acordó de una linda pluma azul que su padre le había regalado. Decidió cogerla, y la puso sobre el camello. En ese momento, el animal se derrumbó con el peso, y murió.

“Mi camello no aguantó el peso de una pluma”, debió pensar el hombre.

A veces pensamos lo mismo de nuestro prójimo, sin entender que nuestra broma puede haber sido la gota que colmó el vaso del sufrimiento.

