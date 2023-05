Imagen y estilo | ¡¡¡Felicidades a todas las mamás!!!

Mi cara se llenó de arrugas aunque yo prefiero llamarlas las líneas de mi vida.





Cada una de ellas tiene una historia, tiene un nombre y un tiempo.





Alegrías y tristezas, esperanza y también alguna pérdida querida. El tiempo cayó sobre mi como una losa sin darme tregua, sin dejar que me despidiera de mi juventud. Los días avanzaban como si el reloj se hubiera vuelto loco. Las manecillas iban tan deprisa que mis días a veces eran unas pocas horas.





Ahora quiero que esto pare un poco. Mis piernas van muy despacio pero yo quiero saborear los paseos por el campo, ya empiezan a verse flores, viene otra primavera. Quiero oler el mar. Quiero oler la vida. Quiero que mis ojos se llenen de cielo, de amaneceres y atardeceres. Que el viento sople en mi cara, que la lluvia me acaricie. Quiero que el otoño de mi vida se llene de luces, de color.





Cuando miro mis arrugas sonrío... te he ganado vida me digo. Es un privilegio tenerlas. Y doy gracias por este trayecto largo que se me ha concedido.





Deja que las cosas se rompan, deja de esforzarte por mantenerlas pegadas.





Deja que la gente se enoje.





Deja que te critiquen, su reacción no es tu problema.





Deja que todo se derrumbe, y no te preocupes por el después. A dónde iré? Qué voy a hacer?





Nadie se ha perdido nunca por el camino, nadie se quedó sin refugio.





Lo que está destinado a irse se irá de todos modos. Lo que tenga que quedarse, seguirá siendo.





Demasiado esfuerzo, nunca es buena señal, demasiado esfuerzo es signo de conflicto con el universo.





Relaciones





Trabajos





Casa





Amigos y grandes amores...





Entrega todo al creador, riega cuando puedas, ora y baila pero luego, deja que florezca lo que debe y que las hojas secas se arranquen solas.





Lo que se va, siempre deja espacio para algo nuevo: son las leyes universales.





Y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti, solo que tienes que dejar de contener lo que hay que dejar ir. Solo cuando tu viaje termine, entonces terminarán las posibilidades, pero hasta ese momento, deja que todo se derrumbe, deja ir, déjalo ser."





CUIDA LA ENERGI A DE TU CASA.





"HAZ LA CAMA: todos los días al despertarte, acomodala para cerrar el ciclo del descanso y comenzar el día bien activo.





VENTILA: abre ventanas deja que el aire circule y remueva todo lo que debe irse en lo posible que entre el sol.





APLAUDE: cuando necesites despertar un poco tu casa o a ti mismo para hacer una actividad, aplaude 3 veces.Puedes acompan arlo con palabras de accio n.





Por ejemplo ¡VAMOS!





AGUA : ubica frascos de vidrio con agua en lugares donde más circulas en tu casa. Vas a ayudar a descargar la energi a acumulada cámbialo al día siguente.





ORDENA : manten el orden en tu casa, trata de no apoyar muchas cosas en sillas, mesas, camas por varios dias.





Esto colabora con que se estanque y no circule la energi a. Ademas te ayuda a mantener en orden tu mente.





DESBLOQUEA: trata de que no haya ningun mueble u objeto bloqueando la puerta de entrada de tu casa.





De esta forma, vas a ayudar a que lo que tenga que llegar, encuentre su camino.





SAHUMA: con fragancias, sahumerios, palo santo, laurel, romero.





MUSICA: Cuando hagas estas limpiezas puedes acompañar con musica que te guste. Y por supuesto BAILA.





Y por sobre todo SONRÍE, y disponte a comenzar un gran dia y recuerda: el inconsciente es ciego y se cree todo lo que se le dice, háblale de las maravillas que te esperan."





Me despido con la siguiente reflexión: “Quieres tener una noche tranquila para descansar?





No dejes que muera el sol, sin que hayan muerto tus rencores”





