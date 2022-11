Imagen y estilo | En el cielo también se llora

En el cielo también se llora cuando perdemos a los que quedan en la tierra.

Tus lágrimas no las necesito en el cielo, te necesito a ti en la tierra para que corras tras la vida, para que rías y sientas...Para que continúes lo que deje inconcluso por venirme aquí.

Los recuerdos son del ayer, y tu presente eres tú, y si tu sólo te dedicas a llorar y sufrir por mi, siento que no me honras, y que sólo yo era valioso/a para ti...Recuerda aún quedan los demás de nuestra familia que te necesitan, y tu a ellos. Vive y recuerda sin sufrir aquellos momentos que me hicieron feliz a tu lado sin cesar.

Otorgarme la felicidad de descansar bien, de no verte sufrir tanto, te concedo la libertad de apartarte de tanto llanto, nuestra separación sólo es temporal, la vida pasa pronto, y luego nos reuniremos de nuevo.

Tienes VIDA para disfrutarla, y por mi pérdida renuncias a ello.

Yo, entregue mi cuerpo y mi alma para vivir feliz como vivo, y deseo que tu también estés feliz...pero sólo veo tus lagrimas, y te escucho decir que nunca lo superarás.

No me has perdido aquí estaré esperándote a ti, para vivir juntos lo que en la tierra no pudo ser.

No me busques en lugares ni en personas donde ya no estoy, búscame donde siempre estuve y estaré...Muy dentro de ti.

Las cosas no son siempre como queremos, pero estaré esperando con deseos de escucharte decir.

Viviré a plenitud lo que me reste de vida, y así uniremos el cielo con la tierra.

LE PEDÍ AL UNIVERSO

Le pedí al UNIVERSO que me quitara mi orgullo.

Y dijo: No.

Me dijo que no era algo que él tuviera que quitarme, sino que yo tenía que aprender a superarlo.

Le pedí al UNIVERSO que me concediera paciencia.

Y dijo: No.

Me dijo que la paciencia es fruto de la adversidad; no se concede, se conquista.

Le pedí al UNIVERSO que me diera felicidad.

Y dijo: No.

Me dijo que la felicidad tan solo depende de qué yo misma la elija.

Le pedí al UNIVERSO que me hiciera crecer más en mi.

Y dijo: No.

Me dijo que solo debo aprender a ver todo mi poder y potencial y ya no enfocarme más en mi debilidad.

Le pregunté al UNIVERSO si me amaba.

Y dijo que sí.

Me dijo que la mayor muestra de amor, es dejar libres a las almas de cualquier intervención suya, para que puedan volver a ver la divinidad que llevan dentro, no evito que te caigas, pero si te ayudo a levantarte...

Por eso aquí estoy siempre en ti, solo observando más no haciendo lo que tú debes hacer por ti misma..