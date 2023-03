Imagen y estilo | ¡El diablo no descansa ni en Semana Santa, decía el padre Pissa!

No recuerdo como la conocí, lo que si recuerdo es que desde que tengo uso de razón, el nombre de Ma. Guadalupe Romo López siempre ha estado ligado a diferentes actividades en primer lugar Taurinas, Culturales, Turísticas, Sevillanas, Españolas, Romerías de Covadonga, el Centro Taurino Potosino, La Plaza de Toros, e indudablemente a nuestra gran tradición potosina La Procesión del Silencio que, desde que ella la fundara, junto con el Padre Pissa, hace la friolera de 70 años, no ha dejado de realizarse en el centro histórico de nuestra ciudad, (salvo los 2 años de pandemia), gracias a ella, a Lupita. A su extraordinaria organización ha sido posible que este evento tenga ahora la talla internacional.

Nuestra Procesión del Silencio Potosina, la segunda más exitosa del mundo después de la de Sevilla, España.

EL DIABLO NO DESCANSA, decía el Padre Pissa! Y tenía razón, ahorita ha de estar retorciéndose, con todo todo el respeto, en su tumba.

Hoy en día participan más de 2000 personas y contamos con las 15 estaciones del viacrucis y los 5 misterios dolorosos del rosario, elementos indispensables en toda procesión y hoy en día, representados por las diferentes cofradías que representan la procesión potosina. Similar a la que se representa en Sevilla, España.

Muy poca gente sabe que la encargada de vestir a la Virgen de la Soledad año con año es Lupita y que a diferencia de la Virgen de la Macarena en Sevilla, la de nosotros es de cuerpo completo, la de Sevilla es solo del busto para arriba. La ira a vestir este año?

Mi madre como buena jalisciense siempre fue fanática de la tauromaquia, le encantaba el viernes santo andar de balcón en balcón escuchando a los saeteros y a los pregoneros de la procesión del silencio ataviada con su peinetón español de carey y su mantilla negra madrileña, así, ella me inculcó desde niña el amor hacia nuestra Procesión. Fue entonces cuando ya tuve edad de participar, que platique con Lupita y con el Padre Pissa, en ese entonces yo me acababa de estrenar como locutora así que nos dedicamos a grabar en el estudio del Ing. Jorge Fernández (recientemente fallecido) un cassete con pregones, saetas y guiones referentes a la procesión. Cassete que sigue vigente después de tantos años.

Desde entonces hace más de 40 años, que edición, tras edición, yo también disfruto el continuar con esta tradición poniendo mi granito de arena participando cuando menos diciendo mi pregón favorito, “no me mueve mi Dios para quererte”, ahora desde antes de la pandemia en Palacio Municipal.

Lo que son las cosas, en una Sesión de Cabildo en el año 2016, se aprobó el entregar la presea Potosino Distinguido a Lupita Romo y habrá que recordar que el Alcalde que le entregó dicha presea fue Ricardo Gallardo Juárez, el papá del actual Gobernador, y que hoy les “roba” la procesión a Tradiciones Potosinas. “nos robaron la procesión”, palabras que me expreso Lupita vía telefónica.

Acompañada de sus hermanas, sobrinos y amistades, Lupita emocionada recibió este merecido galardón que entrega año con año el Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí. Hoy en día está en veremos cómo saldrá dicha procesión, ya que el Gobierno del Estado viene diciendo que la hará más grande o sea que durará cuanto 6, 8 horas, porque así nomás bajita la mano con las cofradías existentes tiene una duración de más de 3 horas.

Me vienen a la mente varias preguntas, Quien abrirá la procesión? Participarán todas la cofradías?, las andas estarán completas?, todos queremos el bien de San Luis Potosí, pero la verdad no se cuidaron las formas, dicen algunos, que Tradiciones Potosinas, solita sacó el comunicado retirándose de la organización, que nadie les dijo nada, será cierto? Para empezar, recuerdo que año con año el Ayuntamiento de San Luis Potosí daba en donación alrededor de 80 mil pesos para todo lo que era adornos, etc. Desde el año pasado Tradiciones Potosinas no recibió ningún apoyo.

El precio de las sillas, también era destinado para la subsistencia de la Asociación ahora que irá a pasar? Se desintegrará Tradiciones Potosinas, qué futuro le espera? A tan solo unos días del Viernes Santo cual será el desarrollo de la Procesión? Tendrá tiempo el Gobierno de organizar en tan corto tiempo, lo que se organiza con meses de antelación?

La respuesta la conoceremos el viernes santo por la noche!

