Imagen y estilo | ¡¡¡Dedicado a quien nos motiva en redes sociales!!!

Desde hace tiempo, sigo a muchas personas en las redes sociales, recuerdo hace 3 años conocí a Cristina Cerdeñez quien me hizo el favor de aceptar mi invitación al programa de radio que tenía en ese entonces, luego, al paso del tiempo gracias a ella, comencé a segur a casi toda su familia ya que por consejo de ella, de Cristina, sus hermanas y hermanos, sobrinas, ex cuñadas, comenzaron a hacer sus páginas. Por ella también comencé a seguir los videos de la famosa veracruzana Yeri Mua quien ha llegado a tener hasta 400 mil personas en vivo viendo sus transmisiones.

Al paso de este tiempo, me percato que con mis 2 paginas podría comenzar a tratar de transmitir y promover el producto que ahora comercializo para bajar de peso, ya que a mi me funcionó perfectamente logrando deducir hasta 19 kilos.

Así las cosas, un ángel llegó a proponerme que las comenzara a vender, me refiero a Julieta experta en el arreglo de uñas y con quien acudo frecuentemente, fue entonces que me puse a cambiar mis páginas de Facebook de privadas a públicas, Julieta me doto de material promocional, me motivo para que yo misma fungiera como modelo de mis publicaciones el antes y el después. Es así como comencé hace apenas 2 semanas a promover este producto con mi imagen gordita y flaca!

De pasar a ser gordita a ser lo que decimos una persona con un peso de acuerdo a su estatura y complexión. 19 kilos menos!!! Quien mejor que yo para dar mi testimonio, yo que tengo todos los padecimientos que se puedan imaginar, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo y para acabarla artrosis muscular, además de 64 añitos encima. Así que me daba miedo probar el bajar de peso ya saben las taquicardias, la ansiedad, la temblorina común en esos casos.

Así que por salud, me puse las pilas y además de continuar nadando y haciendo ejercicio además de una comida saludable aunado a este tratamiento. Lo logré!

Todo se fue dado, en primer lugar y a ustedes les consta, amigos lectores, en este espacio, cumplo el próximo mes de diciembre, 30 años de estar escribiendo, por lo que he logrado una credibilidad, lo que funciona lo digo y lo que no también y nunca en casi 30 años me han coartado una línea en este espacio.

Así pues el Universo me mandó al mismo tiempo a Jaffet Valdez (no no es mi pariente), él es un experto en redes sociales. Hace dos meses aproximadamente en mi página de Facebook, me apareció milagrosamente ofreciendo un curso sobre redes sociales.

Así que me refugié en Starbucks de Carranza a tan solo 2 cuadras de mi hogar, ahí comencé con ese curso que me hizo abrir los ojos a muchas cosas. Al cabo de estas semanas y reforzado con el nuevo curso que Jaffet nos ofreció esta semana, he logrado muchas cosas.

Ahora entiendo a Cristina, cuando le insistió a su familia que utilizaran las redes sociales.

Jaffet se cuece aparte, ya habrá tiempo de dedicarle todo este espacio sobre todo para que sepan todos los servicios que ofrece y que las empresas, negocios de San Luis Potosí así como los Gobiernos Estatal y Municipal, sepan cómo se produce, como se transmiten eventos de alta calidad.

Jaffet, es una persona muy profesional, un gran motivador y sobre todo es de agradecer y bendecir el hecho de compartir con nosotros toda su experiencia, sus conocimientos tan valiosos y Usted, amigo lector se preguntará, cuánto cuesta todo esto, pues eso es lo sorprendente y lo increíble, ES GRATIS!!!

Desde este espacio le envío todo mi agradecimiento a Jaffet Produce y a todo su profesional equipo de trabajo por todo lo que nos enseña día con día, el 2do curso en el que tuvimos la oportunidad de estar virtualmente, termina este lunes. Pero seguirá un Diplomado en Redes Sociales, el cual espero tener la oportunidad de también participar.

Así la vida nos va poniendo seres humanos increíbles, personas que de alguna u otra forma se van uniendo a nuestra vida. Gentes tan valiosas que ahí están esperando por nosotros para apoyarnos como Cristina, que cuando estuvo en vivo en mi programa de radio tuvo el mayor rating, cómo Julieta que ha confiado en mis capacidades, como Jaffet que nos puso en charola de plata todos sus conocimientos para ponerlos en práctica.

Gracias, Gracias, Gracias!!!

Me despido con la siguiente reflexión, “todo se puede, si se puede y tú también puedes”

Que tengan una excelente semana y les invito para que nos escriban a la siguiente dirección: anavaldez@prodigy.net.mx y en Facebook: Facebook.com/anamariavaldezcastrejon, en twitter @anacastrejon