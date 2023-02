Imagen y estilo | ¡¡¡De todo un poco!!!

Hoy estoy escribiendo este espacio desde un lugar al cual estimo y quiero much, aquí en San Luis Potosí, mientras espero a que mis hijas salgan de trabajar y se llegue la hora de pasar por ellas, se me ocurrió venir a este lugar del cual les hablo, se trata del restaurante “Te lo dije”. Aquí desde hace muchísimo años venía con mis padres y ahora con mis hijas a cenar los deliciosos antojitos de la cocina mexicana, en un principio su propietaria Doña Bertha (q.e.p.d.) siempre me atendió con mucho esmero y cariño, hoy en día, su hija Olguita Villela, atiende noche a noche, el negocio familiar.





Hoy después de tantos años seguimos disfrutando del sazón de esa cocina como las tostadas de pierna (mis favoritas), los sopes, las flautas, los taquitos camila y el pozole con un sabor sin igual a kilómetros a la redonda.





Gracias Olguita por permitirme escribir este espacio entre tostada y tostada, haciendo este momento un rato súper agradable, acompañada de tu delicioso café de olla.





Por otro lado, el tema que nos ocupa es el reciente nombramiento del Coordinador de la Alianza Empresarial Potosina, por lo que éste domingo envío una sincera felicitación a mi querido amigo el Lic. Wicho Ortuño Díaz Infante, quien es además de Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX, y que a partir de hace 3 días es el Presidente o Coordinador de la Alianza Empresarial Potosina y que agrupa a la mayoría de los organismos empresariales de San Luis Potosí.





La ardua labor que significa el unificar criterios dentro de la iniciativa privada y más dentro de los distintos organismos, es sumamente importante ya que existen un sinnúmero de opiniones al interior de cada uno de los organismos que integran ésta alianza.





Recuerdo cuando los organismos empresariales organizaban la comida de la unidad empresarial a donde acudían más de 500 personas e invitaban a sus presidentes nacionales a dar una conferencia. Todos, de alguna manera, participaban de una manera unida, sin distinción de credos, partidos políticos e ideologías.





Ojalá y se volviera a instituir la celebración de esta comida, ya que hace muchísimos años que no se realiza.





Desde este espacio felicito al Lic. Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante por el reto que está tomando al presidir la Alianza Empresarial Potosina, estamos ciertos que con la experiencia que tiene lograra grandes beneficios en favor del sector empresarial potosino. Felicidades!!!





Me despido con la siguiente reflexión: “Para alcanzar lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho”, Mireia Belmonte (Nadadora). Feliz inicio de semana para todos amigos lectores, a no ser que tengan otros planes. Les invito para que nos escriban a la siguiente dirección: anavaldez@prodigy.net.mx y en Facebook: Facebook.com/anamariavaldezcastrejon, en twitter @anacastrejon