Imágen y Estilo | ¿Cuánto cuesta morirse?

Hace más o menos como unos 10 años, en este mismo espacio escribí sobre cuánto costaba morirse, es impresionante lo que han subido de precio los servicios funerarios, por un lado han subido las tradicionales velaciones y por el otro han bajado de precio las cremaciones, cuando esto era carísimo y solventarlo en muchos casos no era posible.

Hoy en día existen muchas opciones para que nuestros seres queridos descansen eternamente en algún lugar, por ejemplo existen parroquias, iglesias, que cuentan con la venta de nichos para depositar las cenizas de nuestros familiares y amigos.

Existen lugares (nichos) para depositar desde 2 urnas, 4, 6 y hasta 8 lugares, algunos con estacionamiento, otras no hay ni donde pararse.

Existe el nuevo proyecto que tendrá lugar casi enfrente del Hospital Lomas y en donde ya se puso la primera piedra del complejo que se llamará Parroquia del Pedregal, en donde gracias a la visión de empresarios potosinos, será posible que se cuente con una iglesia en esa zona de nuestra ciudad, tan poblada y que carecen del servicio religioso, solo un espacio chiquito para primeras comuniones, bautizos etc. Y en donde ya no se dan abasto para satisfacer las necesidades de las colonias y fraccionamientos aledaños.

En esa zona se carece también del espacio para depositar urnas con las cenizas de las personas fallecidas, ahora, dentro de aproximadamente 2 años se podrá contar con una parroquia más y con el servicio de nichos.

Se hace un llamado a los potosinos para que apoyen en la construcción de esta parroquia Del Pedregal con su aportación podrán tener acceso a los nichos o lo que es lo mismo el costo de los nichos equivale a su donativo para poder ser parte de este complejo parroquial único en San Luis por los grandes beneficios que se obtendrán.

Para mayor información se pueden comunicar con una servidora vía mail a la siguiente dirección: anamariagueravaldez@gmail.com en el transcurso de las próximas publicaciones continuaremos con más información respecto a este nuevo servicio que estará próximamente en nuestra ciudad. Y en donde desde ahora podemos apoyar.

Me despido con la siguiente reflexión “Muerta ya para que vienes con prisas. Muerta ya para que me traes flores. Muerta ya para que lloras. Muerta ya para que abrazas mi féretro. Mejor ven con calma ahora. Trae el ramo de gardenias que tanto me gustan y deja que disfrute del aroma y su color. No me llores, mejor ríe conmigo, déjame escuchar tus sonoras carcajadas y ver tu hermosa sonrisa. Abraza mi cuerpo ahora que está cálido de amor, déjame sentir el latido de tu corazón, como cuando eras niño (a). Muerta ya para qué… ahora es el momento de abrazarnos. (tomada de la red).

La principal función del suspiro, es llevar oxígeno a los recuerdos más profundos!!! Que tengan una excelente semana!!!