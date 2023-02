Imagen y estilo | ¡¡¡Cofee, cofee, cofee!!!

A veces la vida nos da unas lecciones increíbles! Durante más de 2 años que he permanecido sin trabajo, he aprendido de todo, quienes están contigo en los momentos difíciles y quienes sólo son de la boca para afuera.

Durante este tiempo me he ido a refugiar al Starbucks Coffee, desde aquí escribo ahora este espacio. Desde aquí, porque en mi casa, su casa, no tengo internet, aquí desde que llego me tratan como en ningún lado, me dicen por mi nombre, me ven a los ojos, me preguntan cómo va mi día, me hacen plática, te hacen sentir como si llegaras a tu propia casa.

Aquí vemos de todo, mientras tomamos café, nos encontramos con parejas de novios, jóvenes haciendo su tarea, profesionistas enviando mails y escuchando por zoom sus conferencias, talleres, reuniones, mamás con niños inquietos y que no saben controlar en un lugar así, grupos de amigas riendo y divirtiéndose, grupos de amigos haciendo negocios, vendedores inmobiliarios, de plataformas cibernéticas, personas que solo disfrutan de la lectura.

En fin aquí pasamos un rato súper agradable. Cabe hacer mención especial que así como existen personas educadas, es increíble como algunas de las gentes que acuden a este lugar, se atreven a dejar sus vasos, charolas, servilletas, sucias sobre la mesa, habiendo sendos botes de basura al alcance de todos.

Debemos de pensar un poquito en las y los trabajadores que se la pasan limpiando además en ocasiones esta tan lleno el lugar que las personas que llegan y ocupan las mesas sucias, las tienen que limpiar.

Demostremos nuestra educación y dejemos limpio el lugar en donde tomamos café o comemos.

Desde este espacio envío mi agradecimiento y reconocimiento a las siguientes personas colaboradores de mi segunda casa: Yeshua Fantaye Asrate Muñoz, Tania Valeria Guevara Macías, Cinthia Berenice Tristán Piña, Erick Leonardo Gómez Ojeda, Nahum Moreno Medina, (Gerente de Sucursal Carranza), Sharlyn Valeria Moreno Montes, Martha Cecilia López Ramírez, David López Iglesias, Karen Contreras De León, Jessica Anahí Gaspar Torres, Jessica Cortés Urenda, Elías Angel Morales Garrido, Andrés José Trejo Díaz, Raúl Patricio Villanueva. Quienes día con día, noche a noche, trabajan arduamente dejando lo mejor de ellos en la atención a sus clientes. Gracias por su dedicación, por su entrega y pasión a su trabajo. Por su sonrisa sincera siempre. Mi reconocimiento sincero para todos!!!

Y todos los potosinos que acudan a disfrutar de sus servicios, demostremos educación y cuando menos levantemos nuestros trastecitos y pongámoslos en los botes de basura. En los baños también demostremos nuestra educación, tirando los papeles al bote NO FUERA DE EL.

Dicen que Dios te quita amigos porque escuchó conversaciones que nosotros no escuchamos.

Dicen que a veces los amigos y afectos cercanos hablan e imaginan situaciones que distancian sin siquiera acercarse y preguntar, se inventan cuestiones y presumen situaciones rompiendo lazos indestructibles que jamás se deberían destrozar por un mal pensar o mala intención de alguien más.

¡Gracias a Dios!

¿SABES CUÁNDO FALLAMOS?

Fallamos cuando: valoramos más a los de fuera, que los que son de nuestra propia casa...!!!

Fallamos cuando: escribimos grandes textos de homenajes, o planeamos fiesta para amigos o apenas conocidos, y olvidamos homenajear todos los días a nuestra familia.

Fallamos cuando: la copa bonita es para las visitas, pero para los de casa, la taza quebrada.

Fallamos cuando: nos empeñamos tanto en agradar a los demás, pero para hacer un favor para la madre, es un peso.

Fallamos cuando: en las reuniones de amigos, o en las redes sociales, exhibimos un amor incondicional por nuestra familia, pero en casa rechazamos llevar un vaso de agua para ellos.

La familia es el bien mayor del ser humano. ¡Cuidémosla! Recuerda siempre que: ¡La Familia es prioridad siempre!"

Me despido con la siguiente reflexión: “Para alcanzar lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho”, Mireia Belmonte (Nadadora). Feliz inicio de semana para todos amigos lectores, a no ser que tengan otros planes. Les invito para que nos escriban a la siguiente dirección:

