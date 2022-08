Imágen y Estilo | “Agradece a quien estuvo contigo cuando se te cayó la vida, no hay mayor prueba de afecto que quien se queda a tu lado cuando todos se van”

Durante la presente semana que hoy concluye, hemos visto ya algunos spots publicitarios, pancartas, memes, post en redes, sobre los diferentes informes de gobierno que ya están por realizarse, tanto el IV informe del Presidente de la República, como el I del Gobernador y el I de los 58 Alcaldes del estado.

Habrá que ver que presentan en cuanto a resultados en las distintas áreas a calificar. También los diputados harán lo propio, rendirán ante su electorado los diferentes informes de actividades de los distintos distritos.

Por otro lado, Concluye la Feria Nacional Potosina, con éxito o sin él, el hecho es que estuvo abarrotada desde su inicio. Obvio yo no me quedé con las ganas y como todo era gratis, me di a la tarea de lanzarme a las instalaciones de la Fenapo.

Desde el estacionamiento, encontramos rápidamente, de inmediato un joven se me acerco a la puerta de mi vehículo para ofrecerme cuidarlo obvio mediante una propina. Entonces el estacionamiento ya no fue gratis.

Luego a la entrada las largas flas fluían más o menos rápido, una vez que pasamos la reja de entrada, mostrabas la bolsa, mochila, mariconera, lo que trajeras para ser revisada por los elementos de seguridad que se encontraban a la entrada.

Todo fluyó rápido y bien.

Luego pudimos ver algunas construcciones nuevas, el acomodo de los vendedores ambulantes fue diferente. A los pabellones industrial y comercial ya no fui, le saqué a la contagiada por tantísima gente. Es más desconozco si hubo pabellón industrial con las empresas que por lo regular son socias de organismos empresariales como Canacintra, Coparmex, Ipac y Canaco, y quienes durante muchísimos años organizaban y coordinaban estos pabellones.

Luego los juegos también dicen que fueron gratis, el día que fui la verdad había filas y filas para poder subirse. En algunos lugares el cubre bocas brillaba por su ausencia, en otros si se respetaba.

Un lamentable hecho fue la tremenda inundación que sufrió el Teatro del Pueblo, en donde fue suspendida la presentación de Balbin.

Así sexenio tras sexenio tratan de hacer cosas diferentes, trienio tras trienio de igual forma. Habrá que esperar los informes de nuestras autoridades para ver cómo va nuestro estado y municipio.

Me despido con la siguiente reflexión: "Agradece a quien estuvo contigo cuando se te cayó la vida. No hay mayor prueba de afecto que quien se queda a tu lado cuando todos se van".