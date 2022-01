Imagen y estilo

Gracias señor por todo lo que en este año nos diste

¡¡¡Feliz año nuevo 2022!!!

Hola Dios! ¿Cómo estas?... Te escribo para saludarte y porque ahora si tengo que surtirme, pues la “canasta básica” con que me mandaste al mundo, se me ha ido agotando a lo largo de estos años…

Por ejemplo, la paciencia se me acabo por completo, igual que la prudencia y la tolerancia.

Ya me quedan poquitas esperanzas y el frasquito de fe, esta también vacío.

La imaginación también esta escaseando por estos rumbos.

También debes saber que hay cosas de la canasta que ya no necesito como la dependencia y esa facilidad para hacer berrinches, que tantos corajes y problemas me han ocasionado. Así que quisiera pedirte nuevos productos para la canasta…

Para empezar me gustaría que rellenaras los frascos de paciencia y tolerancia (pero hasta el tope), y mándame por favor el curso intensivo “Como ser mas prudente”, volúmenes 1, 2 y 3.

Envíame también varias bolsas grandes, pero “bolsas grandes” de madurez que tanta falta me hace.

También quisiera un costal de sonrisas, de esas que alegran el día a cualquiera.

Te pido que me mandes dos piedras grandes y pesadas para atarlas a mis pies y tenerlos siempre sobre la tierra.

Si tienes por ahí guardada una brújula para orientarme y tomar el camino correcto, te lo agradecería mucho.

Regálame imaginación otra vez; pero no demasiada, porque debo confesar que en algunas ocasiones tome grandes cantidades y me empacho.

Nuevas ilusiones y una doble ración de fe y esperanza también me caería excelente.

Te pido también una paleta de colores para pintar mi vida cuando la vea gris y oscura.

Me sería muy útil un bote de basura para tirar todo lo que me hace daño.

Por favor mándame un botecito de merthiolate y una cajita de curitas para sanar mi corazón, porque últimamente ha tropezado bastante y tiene muchos raspones.

Te pido una memoria USB, porque tengo el cerebro lleno de información y necesito espacio para guardar más.

Te pido muchas zanahorias, para tener buena vista y no dejar pasar las oportunidades por no verlas.

Necesito también un reloj grande, muy grande, para que cada vez que lo vea me acuerde de que el tiempo corre y no debo desperdiciarlo.

Podrías mandarme muchísima fuerza y seguridad en mi mismo, se que voy a necesitarlas para soportar los tiempo difíciles y para levantarme cuando caiga.

También quisiera un bote de pastillas de las que hacen que crezca la fuerza de voluntad y el empeño, para que me vaya bien en la vida y te pido unas tres o cuatro toneladas de “ganas de vivir”, para cumplir mis sueños.

Necesito también una pluma con mucha tinta, para escribir todos mis logros y mis fracasos.

Pero más que nada, te pido que me des mucha vida, para lograr todo lo que tengo en mente y para que el día que me vaya contigo, tenga algo que llevarte y veas que no desperdicie el tiempo aquí en la Tierra.

De antemano te agradezco lo que me puedas mandar y te agradezco el doble, todo lo que me mandaste la primera vez. Con mucho cariño, Yo.

Me despido con la siguiente reflexión: Oración para el año que termina y el que empieza Gracias señor por todo cuanto me diste en el año que termina. Gracias por los días de sol y los nublados tristes por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por lo que nos prestaste y luego nos pediste. Gracias señor por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y todo lo hermoso, por todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las personas buenas. Gracias por la soledad y por el trabajo, por las inquietudes y las dificultades, por las lágrimas, por todo lo que nos acercó a ti. Gracias por habernos conservado la vida, por habernos dado techo, abrigo y sustento.

¿Que nos traerá el año que comienza? Lo que tu quieras Señor pero te pedimos: FE: para mirarte en todo.

ESPERANZA: para no desfallecer. CARIDAD: para amarte cada vez más y hacerte amar por los que nos rodean. Danos paciencia, humildad, desprendimiento y generosidad. Danos Señor lo que Tu sabes que nos conviene y no sabemos pedir. Que tengamos un corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activos y que nos hallemos siempre dispuestos a hacer tu voluntad.

Derrama Señor tu gracia sobre todos los que amamos y concede tu paz al mundo entero.

Así sea….Que tengan una excelente semana y un MUY FELIZ AÑO NUEVO 2022 !!!! Y les invito para que nos escriban a la siguiente dirección:

anavaldez@prodigy.net.mx

FB:/anamariavaldezcastrejon

TE: @anacastrejon