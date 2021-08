Imagen y estilo

No tengo edad, tengo vida!... la vejez ¿existe?

Un bello escrito…vale la pena leerlo!!!

Algunos de nosotros envejecemos, de hecho, porque no maduramos!!!

Envejecemos cuando nos cerramos a las nuevas ideas y nos volvemos radicales!!!

Envejecemos cuando lo nuevo nos asusta…

Envejecemos también cuando pensamos demasiado en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás.

Envejecemos si dejamos de luchar!!!

Todos estamos matriculados en la escuela de la vida, donde el Maestro es el TIEMPO!!!

La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. Pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante.

En la juventud aprendemos…con la edad comprendemos.

Los hombres son como los vinos…la edad estropea los malos, pero mejora los buenos!!!

Envejecer no es preocupante: ser visto como un viejo si que lo es…

Envejecer con sabiduría no es envejecer.

En los ojos del joven arde la llama…en los del viejo brilla la luz!!!

Siendo así, no existe edad, somos nosotros que la creamos.

Si no crees en la edad, no envejecerás hasta el día de tu muerte.

Personalmente, yo no tengo edad: TENGO VIDA!

No dejes que la tristeza del pasado y el miedo del futuro te estropeen la alegría del presente!

La vida no es corta; son las personas las que permanecen muertas demasiado tiempo.

Haz del pasaje del tiempo una CONQUISTA! y no una pérdida!

Arquitectura Espiritual ®

Pedro Lanzagorta — con Sonia Catalina Casal.

¿Y si no te llama? Vive

¿Y si no te contesta? Vive

¿Y si no le gustas? Vive

¿Y si te decepcionan? Vive

¿Y si te mienten? Vive

¿Y si ya no le quieres? Vive

¿Y si te equivocas? Vive

Vive y nunca dejes que tu vida dependa de alguien. Y si no sale como esperabas, sigue esforzándote, sigue soñando, sigue buscando las opciones para cumplir esos sueños.

No renuncies a enamorarte porque un amor se acabó.

No rechaces a todo el mundo porque alguien te falló. No martirices tu futuro por haber cometido un error.

No te aferres a nadie por ese miedo estúpido a lo que vendrá.

Y no pierdas energía y tiempo en quien actúa con maldad.

Ponte la sonrisa y saca aprendizaje de tus cicatrices. Aprovecha cada momento y amate.

Y mientras todo eso pasa, sigue viviendo....

Pero sobre todo no hables de lo que no viste, ni condenes lo que tú no has sentido.

Me despido con la siguiente reflexión: Nos damos el lujo de esperar el momento indicado, cuando en estos tiempos ni siquiera sabemos si tenemos un mañana. A seguirnos cuidando por favor. Los jóvenes comienzan mañana lunes 9 con la vacunación aquí en San Luis Potosí. Papás alienten a sus hijos entre 18 y 30 años a vacunarse.

Les invito para que nos escriban a la siguiente dirección: anavaldez@prodigy.net.mx y en Facebook: Facebook.com/anamariavaldezcastrejon, en twitter @anacastrejon