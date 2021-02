Imagen y estilo

¿Por qué los perros viven menos que la gente? La respuesta- Aquí está la respuesta:

Le llamaron a un veterinario para examinar a un perro de 13 años llamado Batuta.

La familia esperaba un milagro. Examinó a Batuta y descubrió que estaba muriendo de cáncer y que no podía hacer nada...

Batuta estaba rodeado por su familia.

El niño Pedro parecía tan tranquilo, acariciando al perro por última vez, y preguntaba si entendía lo que estaba pasando. En pocos minutos, Batuta cayó pacíficamente en un sueño para no despertar nunca más.

El niño parecía aceptarlo sin dificultad.

El veterinario escuchó a la mamá preguntándose: - Por qué la vida de los perros es más corta que la de los seres humanos?

Pedro dijo: Sé por qué."

La explicación del niño cambió mi forma de ver la vida, dijo el veterinario.

Él dijo :-" La gente viene al mundo para aprender a vivir una buena vida, cómo amar a los demás todo el tiempo y ser buena persona, eh?! Como los perros ya nacen sabiendo hacer todo esto, no tienen que vivir por tanto tiempo como nosotros." Entendido?

La moraleja de la historia:

Si un perro fuera tu maestro, aprenderías cosas como: 1) Cuando tus seres queridos lleguen a casa, siempre corre para saludarlos. 2)Nunca dejes pasar la oportunidad para salir a pasear. 3)Permite que la experiencia del aire fresco y del viento en tu cara sea de puro éxtasis! 3)Toma siestas, descansa. 4)Estírate bien antes de levantarte. 5)Corre, salta y juega diariamente. 6) Evita morder cuando con sólo un gruñido sería suficiente. 7)En un clima muy caliente, bebe mucha agua y acuéstate bajo la sombra de un árbol frondoso. 8) Cuando estés feliz, baila moviendo todo tu cuerpo. 9)Disfruta de las cosas simples, de una larga caminata. 10) Sé fiel. 11)Nunca pretendas ser algo que no eres. Se auténtico! 11)Si lo que quieres, está enterrado ", búscalo, persiste hasta encontrarlo.

Y nunca olvides: Cuando alguien esté teniendo un mal día, quédate en silencio, siéntate cerca y suavemente hazlo sentir que estás allí.

AÚN PUEDO HIJO...

Llévame a la calle, hija, que aún tengo buenas piernas; a caminar sin rumbo fijo contigo no me sentiré vieja... Invítame a tu casa, hijo, el Domingo en la mañana; a compartir tu buena mesa y sentirme acompañada... Háblame con cariño, hija, no me retes ni te alteres; los viejos somos como niños nos gusta que nos mimen, nos sonrían sin desaire...

Festeja mis ocurrencias, no critiques mis locuras; trataré de ser valiente aunque surjan amarguras...

No me alejes de tu lado, no me hables con regaño; tengo aún mi mente clara, los recuerdos son de antaño... Ven a verme a casa, hijo, yo no te pediré nada; solamente tu presencia y contemplar tu cara...

No me dejes triste y sola, no me metas a la cama; los doctores se equivocan, el dolor está en el alma. Me despido con esta reflexión: “Un estómago hambriento, un monedero vacío y un corazón roto, enseñan las mejores lecciones de vida”. Que tengan una excelente semana y les invito para que nos escriban.

