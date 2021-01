Imagen y estilo

Facebook convertido en obituario

Amigos lectores, es verdaderamente impresionante cómo de unas semanas a la fecha, al entrar a nuestro Facebook personal, vemos día con día innumerables condolencias, esquelas, pésames a muchas familias potosinas.

Lo más triste y doloroso, además de la pérdida de seres queridos, aunque estos no hayan fallecido por Covid19, de ninguna manera podemos despedirnos de ellos, no misas presenciales solo virtuales, no velorios, no entierros, que triste!

Desde jóvenes hasta adultos mayores, pasando por edades intermedias. No es posible que después de haber avanzado hasta el semáforo amarillo, tan solo a un paso del verde, ahora a partir de mañana lunes 25 de enero, volvamos al semáforo rojo.

Así las cosas, ojalá y ahora sí se tome conciencia y acatemos las disposiciones de nuestras autoridades estatales. Pongámonos las pilas y si nos dicen que no salgamos, pues no lo hagamos, quedémonos en casa, disfrutando de nuestros hijos, de todos los rincones de nuestro hogar. Llamemos por teléfono a nuestros familiares, platiquemos con ellos, aprovechemos y disfrutemos por los diferentes medios de ellos.

A continuación comparto con ustedes un mensaje que nos dice mucho esperando les guste, dice lo siguiente:

AHORA SOY TU ÁNGEL

Dedicado a quienes han perdido un ser querido

SÉ QUE ME EXTRAÑAS...

Sé que mi ausencia es dura, que desde que me marché, tus días no son como antes, sé que te cuesta conciliar el sueño, sé cuánto me extrañas y lo mucho que deseas que vuelva.

Te he visto llorar y créeme, lloro contigo...

No es fácil verte triste, sé que es inevitable que llores, pues los recuerdos están en todas partes, ves fotos y tú mirada se llena de tanta nostalgia, lloras y yo acaricio tu pelo, he sentido tus lágrimas, tu dolor y tus miedos...

Sé que tienes mucho miedo, que crees que tu vida se acaba.

No llores... ¡ya no!

Tienes que aceptar que a todos nos pasa, que es así, está escrito, que no es injusto, que los tiempos de Dios son perfectos.

No te preocupes por mí, yo estoy bien, si tú supieras lo hermoso que es este lugar, la paz y amor que existe. Hay colores que jamás imaginaste, este lugar es realmente hermoso.

Llena tu corazón con los mejores momentos que vivimos juntos...

Si supieras que si tu ríes yo sonrío contigo, en cada logro cada festejo, en cada alegría en cada tristeza yo he estado contigo, nunca te dejaré sola.

Te amo y sé cuánto me amas.

El amor vive en nuestros corazones.

¿Escuchas?

Sigue latiendo en el tuyo y ahí estoy yo...

No trates de entender la muerte, de hacer mil preguntas, mejor entiende la vida, porque la Vida es tu presente...

Cuándo pienses en mí por favor regálame una sonrisa, que yo soy más feliz al ver también una hermosa sonrisa y te lo repito una vez más...

Si piensas en mí, ahí estaré siempre, siempre contigo.

Con amor

Tu Ángel que te cuida desde el cielo.

