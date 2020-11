Imagen y estilo

El dolor ante una pérdida

Hace unos días la mascota de una de mis mejores amigas falleció, su perrito se llamaba “Pocho” nunca lo vi. No lo conocí, lo veíamos mis amigas y yo solo por fotografías, por el chat del grupo y por Facebook, era simpático y buen mozo perruno. Recordé como a lo largo de mi vida he tenido pérdidas de mascotas, primero mí perrito el Terry de pequeña, después la Gypsy de adolescente, luego, la chiquita y finalmente la pingüica a la que tuvimos que dormir por un tumor canceroso en el estómago. En casa siempre ha habido perros, mismos que siempre han sido tratados como un miembro más de la familia.

Por eso es importante también desahogar lo que sentimos cuando nuestros animalitos mueren.

Te dicen que no llores.

Te dicen que es sólo un perro, no una persona.

Te dicen que el dolor pasará.

Te dicen que los animales no saben que tienen que morir.

Te dicen que lo importante es no hacerle sufrir.

Te dicen que puedes tener otro.

Te dicen que se te pasará.

Te dicen que hay dolores más insoportables.

Pero no saben cuántas veces has mirado a tu perro a los ojos.

No saben cuántas veces has sido tú y tu perro solos mirando la oscuridad.

No saben cuántas veces fue tu perro el único que estuvo a tu lado.

No saben que el único que nunca te ha juzgado es tu perro.

No saben cuánto miedo tuviste la noche en que te despertaron sus lamentos.

No saben cuántas veces durmió tu perro cerca de ti.

No saben cuánto has cambiado desde que el perro se convirtió en parte de tu vida.

No saben cuántas veces lo abrazaste cuando estaba enfermo.

No saben cuántas veces has fingido no ver cómo su cabello se volvía cada vez más blanco.

No saben cuántas veces le has hablado a tu perro, el único que escucha realmente.

No saben lo hermoso que eras para tu perro.

No saben que solo fue tu perro el que sabía que estabas sufriendo.

No saben qué sentimientos te hizo probar tu perro.

No saben lo que se siente al ver a tu perro anciano esforzándose para ir a saludarte.

No saben que cuando las cosas iban mal, el único que no se fue es tu perro.

No saben que tu perro confío en ti cada instante de su vida, incluso en el último.

No saben lo mucho que tu perro te ha amado y lo poco que le bastaba para ser feliz, porque a él le bastabas tú.

No saben que llorar por un perro es una de las cosas más nobles, significativas, verdaderas, limpias y sinceras que puedes hacer.

No saben acerca de la última vez que lo moviste con dificultad ... teniendo cuidado de no lastimarlo.

No saben lo que sentiste al acariciar su cara....

(Dedicado a nuestras mascotas)

20 COSAS QUE DEBES TENER EN CUENTA CUANDO LLEGAS A CIERTA EDAD

1. Utilice su dinero para su bien personal.

2. Deje de preocuparse por la situación financiera de los hijos y nietos.

3. Ya no es tiempo de mantener a su familia.

4. Dese gustos no se limite ni piense en el que dirán.

5. Nada de afligirte con poca cosa.

6. Independiente de la edad, siempre mantenga vivo el amor… salga.

7. Sea vanidosa.

8. No vivas dándole gusto a los demás.

9. Siempre mantente al día.

10. Respeta la opinión de los jóvenes.

11. Nunca use el término " en mi tiempo... ¨

12. No caiga en la tentación de vivir con hijos o nietos.

13. Puede ser muy divertido convivir con personas de su edad.

14. Mantenga un hobby.

15. Acepta invitaciones.

16. Hable poco y escuche más.

17. Dolores y molestias, siempre se presentarán. No los haga más problemáticos de lo que son.

18. Permanezca unida a lo que usted cree. Busca la fe donde haya paz.

19. Ría, ríase de todo.

20. No haga caso de lo que dicen sobre usted, mucho menos de lo que piensan de usted.

Recuerde: " la vida es demasiado corta para beber vino malo."

CUIDENSE MUCHO Y SI NO TIENEN A QUE SALIR, NO SALGAN!

Me despido con la siguiente reflexión: “NO PODEMOS VOLVER A LA NORMALIDAD, PORQUE LO NORMAL ERA EXACTAMENTE EL PROBLEMA. NECESITAMOS VOLVER MEJORES, MENOS EGOISTAS, MAS SOLIDARIOS, MAS HUMANOS, MAS EMPÁTICOS Y SOBRE TODO MEJORES PERSONAS Y MAS FUERTES ANTE LA ADVERSIDAD”

