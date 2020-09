Imagen y estilo

Ahí viene la influenza, extrememos precauciones

Recordemos como hace algunos años, sufrimos los embates de la influenza H1N1 y nos cayó el veinte, hasta que íbamos al supermercado y veíamos como los antibacteriales, los geles, escaseaban.

Las vacunas se limitaban a cierto número también escaseaban, no se encontraban ni en los centros de salud ni en los consultorios particulares. Nos lavábamos las manos cada cinco minutos, no saludábamos a nadie de mano.

Cosa que estamos viviendo ahora con el Covid. A esto agréguele la Influenza. No quiero pensar lo que se viene. En misa, los domingos prohibieron darse la Paz de mano, solo una inclinación de la cabeza para demostrar “la Paz sea contigo”. Así comenzamos con la Influenza, recuerdan, amigos lectores, ahora estamos igual con el Coronavirus. Filas y filas en los centros de salud para vacunarse contra la influenza, bueno pues ahora creo que andamos por las mismas. Quienes no se vacunaron el pasado mes de Octubre, se encontrarán haciendo fias y filas en los centros de salud esperando ser vacunados.

El famoso Teraflú, medicamento necesario en el tratamiento de la influenza no se encontraba, totalmente agotado, Nada nos cuesta seguir con las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud:

Lavarse las manos cada vez que sea necesario, cada vez que saludemos a alguien, antes y después de ir al baño, antes y después de comer. Si tosemos, pongamos el brazo doblado en la boca, lo que se denomina “de etiqueta”, tapemos nuestra boca y nariz con un cubre bocas, bufanda, chal o lo que tengamos a mano. Para las personas que están llendo a trabajar, no se les ocurra acudir con gripa ya que el contagio sería en cadena para todos los compañeros. Limpien los auriculares telefónicos tanto de casa como de sus oficinas con alcohol, saniticelos contantemente.

Aprendamos a seguir estas sencillas instrucciones para protegernos y sobre todo, proteger a nuestra familia.

Alguien le preguntó al sabio Chanakya :

¿Qué es Veneno? El sabio contestó : Cualquier cosa que sea más de lo que necesitamos, es Veneno.. Puede ser Poder, Riqueza, Hambre, Ego, Codicia, Pereza, Lujuria, Ambición, Odio, o cualquier otra cosa. ¿Qué es el Miedo? El Miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Si la aceptamos, la incertidumbre se convertirá en una aventura. ¿Qué es la Envidia? La Envidia es la no aceptación de lo bueno que hay en los demás. Si aceptáramos lo bueno que hay en los demás, entonces se convertiría en inspiración. ¿Qué es la ira? La Ira es la no aceptación de las cosas que están fuera de nuestro control. Si las aceptamos, entonces se convertirá en tolerancia. ¿Qué es el Odio? El Odio es la no aceptación de otra persona por su forma de ser.