Imagen Estilo y algo más...

Cómo aprender a ser más felices, según Harvard

En los últimos días hemos sido testigos de tantas y tantas opiniones sobre la situación en cómo se encuentra México, gente protestando por un lado y por otro a lo largo y ancho de nuestro quebrantado país.

Manifestaciones van y vienen, pacíficas o no, pero día con día los noticieros, los portales de noticias en internet, los grupos de whatsap, los in boxes, el Facebook, el Instagram, todo, de malas noticias, de noticias negativas. Con el tema del famoso COVID. Que si ya te hiciste la prueba, que si la de antígenos no, mejor la PCR en fín!!!

Es hora de hacer un alto en el camino y hablar de la felicidad, de recordar solo los momentos gratos, hermosos que la vida nos da también día con día.

En Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, el curso con más popularidad y éxito enseña cómo aprender a ser más felices.

La clase de Psicología Positiva dictada por Ben Shahar atrae a 1400 alumnos por semestre y 20% de los graduados de Harvard toman este curso electivo. Según Ben Shahar, la clase - que se centra en la felicidad, la autoestima y la motivación - les da a los estudiantes herramientas para conseguir el éxito y encarar la vida con más alegría.

Este profesor de 35 años, que algunos consideran “el gurú de la felicidad” destaca en su clase 13 consejos clave para mejorar la calidad de nuestro estado personal y que contribuyen a la generación de una vida positiva:

Tip 1. Practica actividad física: Expertos aseguran que hacer ejercicio ayuda a mejorar el ánimo. 30 minutos de ejercicio es el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés.

Tip 2. Desayuna: Algunas personas se saltan el desayuno por falta de tiempo o para no engordar. Estudios demuestran que desayunar te da energía, te ayuda a pensar y desempeñar exitosamente tus actividades.

Tip 3. Agradece a la vida todo lo que tienes: Escribe en un papel 10 cosas que tienes en tu vida que te dan felicidad. ¡Enfócate en las cosas buenas!

Tip 4. Sé asertivo: Pide lo que quieras y di lo que piensas. Ser asertivo ayuda a mejorar tu autoestima. Ser dejado y quedarte en silencio genera tristeza y desesperanza.

Tip 5. Gasta tu dinero en experiencias: Un estudio descubrió que el 75% de personas se sentían más felices cuando invertían su dinero en viajes, cursos y clases; mientras que sólo el 34% dijo sentirse más feliz cuando compraba cosas.

Tip 6. Enfrenta tus retos: Estudios demuestran que cuanto más postergas algo, más ansiedad y tensión generas. Escribe pequeñas listas semanales de tareas y cúmplelas.

Tip 7. Pega recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres queridos por todos lados: Llena tu nevera, tu computador, tu escritorio, tu cuarto, TU VIDA de recuerdos bonitos.

Tip 8. Siempre saluda y sé amable con otras personas: Más de cien investigaciones afirman que sólo sonreír cambia el estado de ánimo.

Tip 9. Usa zapatos que te queden cómodos: Si te duelen los pies te pones de mal humor asegura el Dr. Keinth Wapner, Presidente de la Asociación Americana de Ortopedia.

Tip 10. Cuida tu postura: Caminar derecho con los hombros ligeramente hacia atrás y la vista hacia enfrente ayuda a mantener un buen estado de ánimo.

Tip 11. Escucha música: Está comprobado que escuchar música te despierta deseos de cantar y bailar, esto te va a alegrar la vida.

Tip 12. Lo que comes tiene un impacto en tu estado de ánimo:

- No te saltes comidas, come algo ligero cada 3 ó 4 horas y mantén los niveles de glucosa estables.

- Evita el exceso de harinas blancas y el azúcar.

- ¡Come de todo!

- Varía tus alimentos.

Tip 13. Arréglate y siéntete atractivo: ¡Pongánse guapos y guapas! El 41% de la gente dice que se sienten más felices cuando piensan que se ven bien.

Tip 14. Cree fervientemente en Dios que con El nada es imposible!.

