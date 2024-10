Imagen, estilo y algo más | ¡¡¡Valoremos la vida, los momentos!!!

Durante los últimos días me ha tocado vivir de cerca varias pérdidas de personas las cuales han dejado este plano terrenal para ir a disfrutar de la presencia del Señor.

Decía mi abuela paterna que el amor tiene sus grados, y si es verdad, pero la pena, la tristeza, el duelo que viven los deudos de estas personas son grandes y solo el tiempo les podrá dar la fortaleza que necesitan en estos momentos.

Es por ello que el día de hoy les invito, amigos lectores, a disfrutar de cada día, de cada momento, no solamente decir "te quiero", cuando es un cumpleaños, no decir "aqui estoy" cuando creemos que nuestros familiares o amigos pasan por alguna enfermedad. Para decir "te quiero", no basta una fecha especial, es todos los días, todo el año. Felicitarnos por un nuevo amanecer.

Agradecer a Dios el estar vivos y bien, bendecir cada momento de nuestra vida, no esperar a estar en un velorio o entierro para recordar lo bueno de la persona que se fué.

El arrepentimiento es bastante agresivo, disfrutemos de un atardecer, de la lluvia, del sol, de las estrellas, de la luna, de esos pequeños y grandes momentos, de esos instantes que la vida nos regala cada día.

De repente es bueno, hacer un alto en el camino y mirar hacia atrás y ver cuanto hace que no llamamos por teléfono a esa persona que alguna vez fue importante en nuestra vida. Visitar y reunirnos con aquellas personas a las que en algún momento nos hicieron felices.

Conozco de sobra que no hay manera de "remendar", de resolver algún problema que hayamos tenido con tal o cual persona, familia o no familia, en algún momento vendrá el "hubiera".

Ahora que se avecina el día muertos, seguramente la mayoría de la gente irá a visitar los panteones, llevarán flores, rezarán ante sus tumbas, son tradiciones que los mexicanos tenemos, pero porque no llevar flores en vida, hermano en vida.

Por cierto ya se avecina el Xantolo en nuestra huasteca potosina y se vivirán todas las tradiciones que año con año se organizan. En el transcurso de las proximas publicaciones, recordaremos el día de todos los santos y muertos.

Así mismo el día 27 de octubre llegarán las almas de nuestras mascotas fallecidas por lo que ya en algunos hogares, estárán instalando sus respectivos altares para quienes les acompañaron como fieles amigos.

Me despido con la siguiente reflexión: "Decir te quiero, te amo, en vida, hermano, en vida. Después puede ser demasiado tarde".