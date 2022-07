Imagen, Estilo y algo más | Soy de esas que no encajan

Algo para reflexionar durante la semana es el siguiente pensamiento tomado del muro de nuestra amiga Cristy Cerdeñes

Soy de esas que no encajan en ningún lado, pues entendí que no soy ninguna pieza en rompecabezas, que se rigen por varias secuencias que al final termina por completar lo que les dictan, no nací para acatar reglas, nací más bien para desobedecerlas todas.

Estoy lejos de encajar en un modelo de mujer de sociedad, soy esa que escandaliza por su forma directa de hablar y que le vale lo que piensen los demás. Soy esa que no callan, que habla con argumentos, que analiza todo a su alrededor, segura de sí misma, tomo distancia cuando se debe y me marcho de donde no entienden mi falta de cordura.

Tengo mis sentidos bien desarrollados, tanto que lo que sospecho siempre termina siendo cierto, un poco de bruja tengo, de un carácter de mierda, pero dulce con quien se le merece, soy impulsiva como niña cuando amo, soy una rebelde que defiende lo que quiere, lo que le apasiona, lo que le divierte.

Al final me da lo mismo sino me entienden, no estoy para encajar, estoy para protestar, para jamás callarme, aunque en el camino varios lleguen a odiarme.

“Dulce Cayena”

anamariagueravaldez@gmail.com