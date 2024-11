Imagen, estilo y algo más | ¡Recordando a don Carlos!

El pasado 4 de noviembre, día de San Carlos Borromeo, se efectuó un merecido homenaje a Don Carlos Jonguitud Barrios; sí, el tan controvertido gobernador, profesor y licenciado, quien hubiera cumplido 100 años de edad.

Vinieron a mi mente tantos y tantos recuerdos, ya que fue cuando yo me inicié tanto en el mundo del periodismo como de la locución y la política de nuestro estado.

Recuerdo que durante su mandato, me dio la oportunidad, junto con Sergio Delmar, de realizar toda la campaña de lanzamiento del Festival Internacional de Arte "Primavera Potosina" y que durante todo el sexenio realizamos.

Durante esos años pasaron por mi vida para quedarse, entrañables amistades como Chela Farfán de Barragán, quien fungía como Secretaria privada de la Sra. Lupita Rodea De Jonguitud y quien su querida hija Nené Jonguitud de Castilla, dirigían el DIF extraordinariamente,

También pasaron por mi vida Pilar Álvarez de Soberón quien estuvo siempre cerca de los Jonguitud y con logramos una amistad entrañable al igual que con la Familia Barragán y Jonguitud.

Ahora al pasar de los años valoro en todo lo que cabe las grandes enseñanzas que recibí de ellos. La confianza que me dieron fue increíble, ahí aprendí en las paredes de Palacio que lo que una escucha lo debe de guardar como un verdadero secreto de estado.

Han pasado innumerables sexenios y, la verdad, cada uno de ellos han manifestado y coincidido, que el mejor gobernante que hemos tenido ha sido Don Carlos, que en su tiempo fue severamente criticado.

Recuerdo un día en la CdMx en la Casa de Gobierno de San Luis en la calle de Mier y Pesado frente al edificio de Mexicana de aviación, Don Carlos me dijo; "mire Güerita, ahorita me critican muchísimo porque estoy aquí en la Ciudad de México mucho tiempo, pero aprenda bien una cosa, yo no vengo a tocar puertas, vengo a abrir puertas para San Luis, de mí se van a acordar y con el tiempo van a suplicar que regrese".

Y qué razón tenía, en ese tiempo yo con mis 21 años recién egresada de la Universidad, no entendía de política, de estrategias, de tantas cosas que le aprendí.

Y que decir de Chela, de Lupita Rodea, de Lupita Castilla, de Pilar, de mi entrañable Rosita Mebius, de Doña Licha Puga, de mi querida Rosita Valladares, de Caridad Torres de Rangel, de Salme Abud, de tantas y tantas personas que hicimos equipo con ellos durante ese añorado sexenio.

El Río Santiago, el Parque Tangamanga, nuestro pulmón de la ciudad, las entradas a los 58 municipios, la erradicación del analfabetismo en nuestro estado, los festivales de arte y cultura, las ferias nacionales potosinas, que me tocó promover a nivel nacional.

No había tantos recursos, sin embargo nunca se escatimó ni un céntimo para difundirlos. había ocasiones en que en un solo día me presentaba a la 7 de la mañana con Guillermo Ochoa en Hoy Mismo por canal 2, a medio día en canal 4 de Guadalajara y por la noche en Monterrey en Multimedios. Esas eran promociones y los resultados estaban a la vista.

Los días 4 de noviembre llegábamos todo el Gabinete estatal con mariachis a su casa de Carranza a cantar las mañanitas y se sumaban caravanas de gente proveniente de la huasteca a entonar los sones que tanto le gustaban haciendo versos de acuerdo al tema de actualidad. Ahí en la cocina, en la sala, en el comedor y en el jardín se llenaba de bocadillos y bebidas para todos, unos los preparaban ahí y la mayoría los llevaban sus seguidores, sus amigos.

Hoy en día solo nos quedan los buenos recuerdos de aquellos años de bonanza de nuestro estado. En donde quiera que se encuentren Don Carlos, Doña Lupita, Chela, Pilar, Cari, Licha, ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!

Me despido con la siguiente reflexión: El dolor te hizo más fuerte, las lágrimas más valiente, y el desamor más sabio. Tuviste que pasar por todo ello, para convertirte en alguien mejor. Les invito para que me sigan en mi página, comenten y compartan. Que tengan una excelente semana, amigos lectores.

