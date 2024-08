Imagen, estilo y algo más | ¡¡¡París extraordinario!!!

Un verdadero espectáculo fué lo que vivimos durante un poco más de 2 semanas en las diferentes transmisiones de los recietnes juegos olímpicos celebrados en Paris, Francia.

Para quienes hemos tenido la oportunidad de visitar dicho país, fue verdaderamente extraordinaria toda la producción televisiva, desde la ceremonia de inauguración hasta la clausura.

Ahora extrañaremos las desveladas y desmañanadas desde la 1 am y toda la mañana disfrutando de las diferentes disciplinas deportivas.

La reina de las competencias, la natación, el rey, el atletismo, los triatlones en el turbulento y sucio Río Sena, la equitación con apellidos de participantes como Chedraui, Azcarraga, entre otros.

Las carreras de obstáculosque impresionantemente se veía que volaban los atletas tanto hombres como mujeres con finales de foto finish.

Los lanzamientos de disco, jabalina, martillo y los grandiosos saltos de altura y de longitud. Y los clavados, el nado sincronizado y la gimnasia se cuecen aparte una verdadera belleza.

Que decir del canotaje, el tiro, el judo, el tae kuan do, el surf transmitido desde Asia en Taiwan, el levantamiento de pesas.

En fin, magnífico fué el observar a la mayoría de los atletas acompañados por sus familias, por sus amores, con sus banderas.

México hizo su parte solos los atletas, sin apoyo, aunque Ana Guevara se haya llenado la boca declarando estupidez y media, se le olvida que ella también estuvo, en su momento, del otro lado.

Los comentaristas decían en cada disciplina en donde había un competidor mexicano, “estuvo a milésimas de segundo de clasificar”, “le faltó solo una milésima de segundo para llegar a la meta”, así las cosas, nos falta mucho todavía, cada 4 años vemos repetir la misma historia.

En cuanto a la organización de las diferentes ceremonias, mis respetos a Francia, ese escenario de equitación, con los jardines y el fondo del Palacio de Versalles fue espectacular.

Y la Joya de a corona, su majestad, La bellísima y emblemática Torre Eiffellse lució en todas las transmisiones.

Y que tal la ceremonia de clausura, cuando la Alcaldesa de Los Angeles recibió la estafeta de la organización de los juegos para el año 2028? Fué espectacular, el arribo al estilo de Misión Imposible de Tom Cruise y llegando la bandera de los aros olímpicos hasta la playa de Malibú en California.

En fín a los Californianos les espera un gran reto al superar lo visto en París, Francia.

Y Dios quiera el próximo gobierno apoye realmente a los atletas que trascienden las fronteras de nuestro país y que gracias a su empeño destacan en otros países.

Me despido con la siguiente reflexión: “No hagas con el amor, lo que hace un niño con su globo, que por no cuidarlo lo pierde, y por perderlo llora”. Les invito para que nos sigan en nuestra página, le den like a mi página, reaccionen y compartan para llegar a más personas. Que tengan una excelente semana, amigos lectores.

