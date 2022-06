Imagen Estilo y algo más | ¡In Memorian Canal 13!

Amigos lectores, este domingo haré una ligera remembranza de los años idos, de los años cuando en algunos casos éramos felices y no lo sabíamos, hasta ahora después de tantísimos años.

Me remonto a cuando una servidora tenía 20 años de edad, hace 43, estudiaba el último año de mi carrera profesional en la Facultad de Contaduría y Administración de la U.A.S.L.P. fue cuando se m atravesó en un funeral el conductor que estaba de moda, el comunicólogo y publirrelacionista más buscado en San Luis, me refiero a Sergio Delmar Junco.

A Sergio le aprendí primero a grabar audios, después a escribir en prensa, luego al cabo del tiempo a producir televisión. Así, fue como llegué a lo que hace unos días se enterró en el recuerdo, la televisora de San Luis Potosí XHDE-TV Canal 13.

Ahí conviví con grandes personas de las cuales aprendí enormes conocimientos como Jorge, “el Compadre Olivares”, era el Jefe de producción, una vez me dijo, “mira muchachita si te quieres dedicar a las relaciones públicas y a la comunicación, Ana María Valdéz tiene que andar en las conferencias, en las inauguraciones, en todos los cocteles, en las exposiciones, en todos los eventos habidos y por haber”.





En ese tiempo el Director del Canal era Marcos Gordoa Moreno, una persona exigente pero humana, con carácter y al mismo tiempo con un gran sentido del humor, respetuoso y amable con todos quienes trabajábamos en la televisora.





Roberto Palau Vázquez, era el Ingeniero y le metía mano a cuanto cable, aparato, había, era el que se subía a la antena, el que iba al cerro de caballos a ver todo lo referente a la señal. Excelente amigo, grabábamos Sergio y Yo junto con Pili Delgadillo todos los fines de semana las campañas publicitarias que nos encomendaban.





Juan Manuel Gordoa Moreno, el Ingeniero, “la Chamuca”, hasta el día de hoy no sé porque el apodo. Siempre hasta la fecha muy codiciado, “el más buscado”, por radiodifusoras del estado y televisoras, poniendo remedio a las fallas técnicas. Transmitiendo siempre todos los controles remotos, todos los en vivos, los informes de gobierno, las visitas presidenciales, todo en manos de Juan Manuel.





Pepe Monreal, quien hace tiempo se nos adelantó, víctima de una enfermedad que le aquejaba, a él le aprendí a editar, junto con Sergio Delmar editábamos entrevistas, anuncios publicitarios, audiovisuales, audios, las campañas durante años tanto del Festival Internacional de Arte Primavera Potosina, como de la Feria Nacional Potosina, durante el sexenio del Gobernador Jonguitud Barrios.





En ese tiempo a Sergio se le ocurrió proponerme como conductora del programa Entrevistas y Comentarios y ahí me tienen haciendo mis pininos saliendo al aire a medio día, entrevistando personalidades de la política potosina y dando un adelanto del Noticiero Regional que dirigía y conducía Alfredo Wong, por ahí pasaron grandes amigos, como Eduardo Medina, Pepe Aguilar Noyola, (a quien siempre le viviré agradecida porque compartíamos la corresponsalía de Televisa y siempre, con su equipo, grabábamos y enviaba la señal a la ciudad de México, sin egoísmos, sin grillas, sin celos profesionales),





Samuel Bonilla, Toño Reyna, Adrián René Contreras, Joaquín Antonio Peñaloza, Don Ernesto Baez Lozano, Elsa Josefina, Juan José Rodríguez, Daniel de la Llera, Carlitos Navarro, Luis Manuel Calzada, Alberto Leos Herrera, Antonio Olvera, Carlos Labastida, Eduardo Lara, Fernando Durán “El plátano”, Gerardo Motilla, Hugo Loera, Joel Cuevas, Jorge Alcántara quien hacia mancuerna con Sergio en el programa “El Hogar del 13”, Alejandra Tello, Aracely Cruz, Oscar Ontiveros, Ana Isabel González, el Junior, Ángeles Guerrero, las chicas de “Tu Tiempo”, con Denisse Soriano, Adrián Avalos, muchos nombres que vienen a mi mente como Rosita Loera, Bertha, Martha, Don Leobardo de la caseta, Tano, el chofer, tantos y tantos periodistas y conductores de antaño y que hoy solo quedamos en un vago recuerdo.





Hace tan solo una semana nos consternó la noticia de que la concesión que costó tantísimo trabajo conseguir se había perdido. Cuando el canal interrumpió su señal por la huelga de sus trabajadores, pensábamos que en cualquier momento el ahora ex director del canal tendría la nobleza, la habilidad negociadora, para solucionar el problema, pero no fue así. XHDE-TV Canal 13 de San Luis, TU CANAL ya no será más la señal de los potosinos.

Así pues se cierra un capítulo más de la comunicación en San Luis Potosí. Descanse en paz tanto esfuerzo de grandes potosinos que tuvimos la oportunidad de pasar por esa escuela. Gracias por todo y por tanto!!!

Me despido con el siguiente pensamiento La principal función del suspiro, es llevar oxígeno a los recuerdos más profundos!!! Que tengan una excelente semana!!!

