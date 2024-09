Imagen, estilo y algo más | ¡¡¡Habemus cambios de gobierno!!!

Se llegó el día en que se realizan los cambios de Gobierno, desde la más alta jerarquía hasta en los Gobiernos de los estados y presidencias municipales.

Después de tantos dimes y diretes entre simpatizantes de uno y otros partidos y coaliciones, impugnaciones, revatingas, marchas, inconformidades por todos lados. Solo nos queda desear a la Presidenta Claudia Sheinbaum, éxito en su desempeño, que se rodee de gente que en verdad quiera y pueda sacar adelante nuestro país.

Por otro lado aquí en nuestro Estado, se renuevan las Alcaldías y en especial nuestro municipio de la capital lo encabezará por segunda ocasión el maestro Enrique Galindo Ceballos, criticado por unos, querido y aceptados por la mayoría y la prueba está que obtuvo el triunfo con gran margen arriba en las pasadas elecciones.

Se llegó el día, el día en que en primer término anoche se realizó el cambió de poder en la policía municipal para luego proceder a la ceremonia de toma de protesta tanto del alcalde Galindo como de los nuevos regidores que integrarán el Cabildo de nuestra ciudad capital.

En lo particular y con enorme gusto expreso mi más sincera felicitación a quien fungirá como primera regidora, me refiero a la L.D.G. Laura Julieta Abud Sarquís, mi querida amiga Julie, quien tiene una gran trayectoria de honestidad, trabajo arduo y enorme capacidad de servicio y sobre todo de una gran calidad humana. FELICIDADES Y MUCHO ÉXITO!!!

Por su parte la ceremonia de Toma de Protesta se efectuará esta tarde/noche teniendo como marco el Teatro del Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a donde acudirán todos los sectores de nuestra sociedad a ser testigos de cómo el alcalde Enrique Galindo Ceballos se comprometerá, por segunda ocasión, a llevar por el buen rumbo a nuestro municipio.

Y de aquí pal real, continuarán con los cambios que siempre se consideran en las diferentes áreas del Ayuntamiento, directores, sub-directores, hasta jefes de departamento, por un lado, por el otro, habrá personas que tal vez conserven su puesto, por lo que pronosticamos una semana llena de sorpresas por los cambios que e avecinan.

Pasará lo mismo en el Congreso del Estado, unos se van otros repiten, otros llegarán con nuevas expectativas.

Deseamos solo que en verdad nuestro municipio, nuestro estado y el país, viva en paz y sin conflictos de intereses, viendo solo por el bien común.

Me despido con la siguiente reflexión: No se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó, pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene. Les invito para que me sigan en nuestra página, le den like, compartan y comenten. Leeré con atención sus comentarios. Que tengan una excelente semana, amigos lectores.

Facebook: Ana Maria Valdez Castrejon