Imagen, estilo y algo más | Funcionarios, ratificaciones, entradas y salidas!!!

Una vez que los 59 Presidentes Municipales tomaron protesta para el periódo 2024 - 2027, se avecinan los distintos cambios en los diferentes puestos que tienen los Ayunramientos.

Daniel De la Llera, fué ratificado como Director de Cultura Municipal, quien ha demostrado gran profesionalismo en las diferentes tareas que ha desempeñado. Excelente decisión del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, seguramente continuará con grandes proyectos organizando eventos de arte y cultura para los potosinos. Felicidades!

Así mismo Martita Orta, quien desde que tengo el gusto de conocer, siempre ha demostrado un gran espíritu de servicio. Ha demostrado una total entrega a las diferentes funciones que ha desempeñado desenvolviéndose con profesionalismo y honestidad. Felicidades!

Jaime Uriel Waldo Luna, fué nombrado Delegado de Bocas, a quien el voto de la ciudadanía no le favoreció como candidato a diputado, estamos ciertos que sabrá llevar por el camino del éxito a dicha delegación, alejada de Dios y del mundo, pero con gente trabajadora, emprendedora y a donde seguramente los potosinos voltearemos a ver con los diferentes proyectos que realizará Jaime durante su administración. Le auguramos mucho éxito! Felicidades!

A mis amigas Regidoras Julie Abud Sarquis, Margarita Hernández Fiscal y Maritza Yenelle estoy segura que sabrán tomar las mejores decisiones en beneficio del electorado que las eligió y de toda la ciudadanía, al pertenecer a las diferentes comisiones que integra el Cabildo de nuestra Capital, apoyarán las diferentes necesidades de nuestro municipio. Felicidades!

Y por supuesto mis más sinceras felicitaciones para l Sra. Esthelita Arriaga de Galindo, quien asume la Presidencia del Sistema Municipal DIF, quien cuenta con un excelente equipo de trabajo a su alrededor y quien en estos 3 años ha demostrado un gran espiritu de servicio en beneficio de las clases más necesitadas del municipio d la capital. Mucho éxito!

Así las cosas Eduardo Marceleño, fué ratificado como Director de Comunicación Social, periodista, comunicólogo ha sabido durante los últimos 3 años difundir las diferentes actividades gubernamentales con mucho éxito, por lo que le auguramos un excelente desempeño en sus funciones.

Durante los próximos días seguramente continuarán dando a conocer los cambios que habrán de realizarse en las distintas áreas del Ayuntamiento de la capital.

A todos y a cada uno de los funcionarios, les deseamos mucho éxito.

No puede dar marcha atrás, quien indiscutiblemente está atado a una estrella, ANIMO y a ser felices que para eso fuimos creados".