Imagen Estilo y algo más | ¡Felicidades psicóloga Lety Araiza, eres un gran ejemplo para todos!

Hace muchos años, mi padre me dijo, “estas falta de familia”. Esto obedece a que en primer lugar fui hija única, aunque tuve innumerables amigas, la familia, es la familia y la mayoría está ubicada en CdMex, Guadalajara, Monterrey, Colima, Cihuatlán, Tepic, Manzanillo y Barra de Navidad.

Hace aproximadamente más de 10 años que me reencontré con mi querida prima, Leticia Araiza Velasco, precisamente fue en su cumpleaños que me invitó a mi familia y a mí a festejar ese día en el Aguacate, un lugar paradisíaco y en donde radica uno de sus hijos, mi sobrino Gabriel, connotado Médico cirujano gastroenterólogo y bariátra,

Desde ese momento me reencontré con infinidad de miembros de la familia Araiza, quienes todos provenimos de un solo tronco común Don Jesús Araiza, nuestro bisabuelo, y cuyas raíces están en Cihuatlan, Jalisco.

Hoy, quiero dedicar este espacio a toda esa familia linda que se está reuniendo de nueva cuenta para festejar a mi querida prima Lety en el mismo lugar, el Aguacate, a donde se están dando cita para la Araizada y festejo del cumple de mi prima.

Desafortunadamente no me fue posible asistir, pero estoy con ellos con el alma, corazón y con el pensamiento.

A Lety yo la admiro mucho, primero, hace tiempo que quedó viuda de Miguelito, al quedarse sola, (porque sus 3 hijos ya están casados), en lugar de encerrarse, en lugar de deprimirse, en lugar de estar lamentándose, se dedicó a estudiar. Si, amigos lectores, estudió a esta edad más de 60, la carrera de Psicología. Se recibió con todos los honores y hoy en día es una pieza importante en las clínicas de diagnóstico Innovare de su hijo el Dr. Gabriel Galván Araiza.

Da conferencias, pláticas, talleres, consultas diarias, asesorías, da entrevistas para programas de radio y televisión, transmite por zoom infinidad de temas. En fin y lo más importante, excelente madre, esposa, hermana, cuñada, tía y una prima incomparable y con quien platico diariamente por whatts. Me da ánimo cuando me llego a deprimir, reímos juntas, llora conmigo, nos felicitamos, nos regañamos, nos pendejeamos!

Por mensajes día con día nos enviamos fotografías de nuestros desayunos, comidas y cenas, de reuniones, chistes, memes, y recuerdo con gran cariño ese viaje relámpago a nuestro hotelito Caracoles en Manzanillo y que salimos corriendo por culpa de un ciclón. El hablarnos diariamente me hace sentir como si estuviéramos cerca ya que ella y su adorable familia viven en Tepic.

Ahora entiendo las palabras de mi Papá, estaba falta de familia pero gracias a la tecnología estamos cerca.

Desde este espacio abrazo con mucho cariño y admiración a mi prima Lety por su cumple sabedora que sabrá disfrutarlo como nadie en compañía de su esposo Alfredo, hijos Gabriel y Liliana, Alejandro y Roxana y Angélica y Alex y de todos sus nietos adorados así como de toda la Araizada que seguramente ya estarán listos para el festejo. Muchas bendiciones para todos! Nos veremos pronto!!!

Me despido con la siguiente reflexión: Señora de 83 años escribió una carta a su amiga :





"Querida Bertha,





Cada vez leo más y limpio el polvo menos. Paso tiempo en el patio disfrutando de la vista, no preocupándome por la maleza que crece en el jardín. Paso más tiempo con mi familia y amigos y trabajo menos.





De ser posible, debes disfrutar de la vida, no solo aguantarla. Ahora intento darme cuenta de esto y empezar a valorarla.





Ya no ahorro en mí. Uso mis tazas de porcelana ocasiones especiales, como lo son medio kilo perdido, la limpieza del baño o el primer florecimiento de un lirio.





Me pongo la ropa más bonita cuando voy al mercado. Pienso que, si me veo exitosa, me será más fácil gastar dinero.





No espero una ocasión importante para usar mi perfume favorito. Me lo pongo hasta si voy al banco o al hospital.





Ya no uso la frase “algún día” y “en uno de estos días”. Si algo vale la pena ver, escuchar o hacer, lo quiero ver, escuchar y hacer ahora mismo.





No sé qué harían otras personas en mi lugar, pero ellas no estarán aquí mañana. Creemos que la vida es algo incondicional. Creo que hubieran invitado a todos los miembros de sus familias y algunos amigos. Tal vez hubieran llamado a alguien y hubieran pedido perdón por sus palabras y actos del pasado. Me gusta pensar que van a un buen restaurante donde sirven su mejor comida. Lo puedo deducir, pero nunca lo sabré.





Son algunos de esos detalles que no hice. Me hubiera arrepentido mucho de no escribirles a mis seres queridos todas las palabras importantes que me gustaría decirles. Y me duele mucho que fueron pocas las veces que les dije a mi marido y a mis padres cuánto los quería.





Intento no ahorrar y no aplazar lo que podría agregar risa y felicidad a mi vida.





Y cada mañana cuando abro los ojos me digo que este día será especial. Cada día, cada minuto, cada suspiro de verdad son un regalo.





Tal vez la vida no resultó ser el partido que nos gustaría jugar. Pero mientras estamos aquí, podemos bailar.





Que tengan una excelente semana y les invito para que nos escriban a la siguiente dirección: anavaldez@prodigy.net.mx y en Facebook: Facebook.com/anamariavaldezcastrejon, en twitter @anacastrejon