Imagen, estilo y algo más | ¡Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde!

El poema más hermoso de Mario Benedetti:

Aquí no hay viejos

Solo, nos llegó la tarde:

Una tarde cargada de experiencia,

experiencia para dar consejos.

Aquí no hay viejos,

solo nos llego la tarde.

Viejo es el mar y se agiganta.

Viejo es el sol y nos calienta.

Vieja es la luna y nos alumbra.

Vieja e s la tierra y nos da vida.

Viejo es el amor y nos alienta.

Aquí no hay viejos

Solo nos llegó la tarde.

Somos seres llenos de saber.

Graduados en la escuela.

De la vida y en el tiempo.

Que nos dio el postgrado.

Subimos al árbol de la vida.

Cortamos de sus frutos lo mejor.

Son esos frutos nuestros hijos.

Que cuidamos con paciencia.

Nos revierte esa paciencia con amor.

Fueron niños son hombres serán viejos.

La mañana vendrá y llegará la tarde.

Y ellos también darán consejos.

Aquí no hay viejos

Solo nos llegó la tarde.

Joven: si en tu caminar encuentras.

Seres de andar pausado.

De miradas serenas y cariñosas.

De piel rugosa, de manos temblorosas.

No los ignores ayúdalos.

Protégelos ampáralos.

Bríndales tu mano amiga.

Tu cariño.

Toma en cuenta que un día.

También a ti, te llegará la tarde....

*Créditos al autor

La vida está hecha de momentos, muchas personas se les va la existencia esperando ser felices hay que aprovechar y disfrutar cada momento de nuestra vida, amigos lectores.

Por la mañana, nos apresuramos al trabajo. Una vez que llegamos a él, nos apresuramos para hacer que las 8 horas pasen más rápido.

Nos apresuramos desde que éramos jóvenes.

Tenemos prisa por crecer, oramos para que los años de secundaria terminen pronto y de una vez, luego nos apresuramos para terminar la universidad.

Entonces nos damos prisa para comprar una casa o departamento con deudas largas o de por vida.

Elegimos tener hijos, a los que estamos criando de prisa, preguntándonos “¿en qué momento crecieron tan rápido?

Y cuando crecen nos preguntamos por qué tienen tanta prisa por independizarse y dejarnos tan rápido...

Sólo entonces entra en nuestro vocabulario la expresión:

“Espera un minuto... “Creo que eso te suena familiar.

Hace aproximadamente un siglo y medio, John Ruskin, que venía de una familia muy rica, escribió:

“La riqueza no es tan valiosa como la vida misma, piensa en cuántas veces escuchas la pregunta “¿Qué hiciste con todo ese dinero que acumulaste?”

“Y cuántas veces has oído a alguien preguntar, “¿Qué has hecho con tu vida?” “¡Así que Vive el hoy, el mañana no existe! “Eso suena impactante, pero es la realidad, morimos y nada nos llevamos.

Que triste es analizar nuestra vida y ver qué nos preocupamos tanto de lo material que hacemos morir o enfermar nuestro ser espiritual, nuestros sentimientos, la sencillez de las cosas. Autor: yoryy

