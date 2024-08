Imagen, estilo y algo más | ¡Aprendiendo a cerrar la boca!

No pueden imaginar, yo no lo creía y me caía tan mal que me dijeran “Ana María es que a ustedes, (refiriéndose a mis hijos y a mi) los envidian demasiado”

Siempre pensé y preguntaba que podrían envidiarnos si somos X! “La libertad Ana, la libertad, su autenticidad y su éxito”.

¡Ahora después de tantos años lo veo…!

Ya no pongo fotos de los amigos o amigas por qué me asusta la intriga! Ya no puedo compartir nada porque es increíble que todo si no te juzguen te envidian y critican.

Les comparto esto, que me encontré en el perfil de Juana María Zúñiga Sánchez y que hoy comparto con ustedes, amigos lectores.

CIERRA LA BOCA

¿Vas a comprar una casa?

Cierra la boca...

¿Vas a comprar un auto?

Cierra la boca....

¿Te vas a casar?

Cierra la boca...

¿Vas a viajar?

Cierra la boca....

¿Tienes una relación?

Cierra la boca...

¿Fuiste ascendido en el trabajo?

Cierra la boca...

El 99 % de las veces que nuestros sueños no se realizan es por causa de nuestra lengua, nos equivocamos en compartir nuestros proyectos con personas que dicen ser familiares o "amigos".

La envidia es peor que la macumba, entonces...

Cierra la boca, trabaja y deja que todo suceda en el momento adecuado y en el tiempo correcto.

Y no olvides nunca: ¡la mayoría de tus llamados "amigos" quieren verte bien, pero nunca mejor que ellos!

Me negaba a creerlo pero es realidad!!! ¡Qué fuerte! La vida me lo enseñó a fregadazos!

No puedes comentar nada de tus proyectos, de tus sueños, de lo que pretendes realizar, porque inmediatamente critican, opinan, te destrozan con sus comentarios fuera de lugar.

Pero en fin he aprendido que es mejor mantener la boca cerrada!!! No creen ustedes, amigos lectores?