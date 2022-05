Imagen, Estilo y algo más

Uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas!!!!

Melaque, Jalisco.- Cumplir años no seria tema interesante de compartir si no fuera porque el número de cumpleaños es el 95! Comparto con ustedes, amigos lectores, el hecho de encontrarme escribiendo este espacio desde estas tierras costeñas al sur del estado de Jalisco en donde celebramos el cumpleaños número 95 de mi querida Tia Toya Araiza de Moran.

Pero ustedes se preguntaran que hace, quien es? A que se dedica? Mi tía desde que la conozco siempre ha sido una persona solicita, amorosa primero con su esposo Cosme y luego con sus tres hijos Guille, Toño y Lilia.

Desde hace tiempo quedo viuda y tuvo que tomar el toro por los cuernos teniendo que hacer frente a los compromisos y negocios que la vida le puso en su camino.

Algunas hazañas merecen un premio especial, sobre todo cuando son muy pocos los que las alcanzan. Ella ha llegado, nada más y nada menos, que a la respetable y asombrosa edad de los 95 años. La fiesta debe alcanzar proporciones inéditas en este día tan destacado. El próximo miércoles 18 de mayo nos vestiremos de fiesta para celebrar a quien llega lucida, feliz y en perfecto estado de salud a sus 95 años.

Generaciones y generaciones la han conocido y se sorprenden de ver como mi tía, mujer fuerte, perdura en el tiempo, conservando su carisma, su amabilidad, su ternura. Empeñada en seguir sirviendo, seguir haciendo algo bueno por los demás.

Con un rancho productor y exportador de plátano y mango, Doña Toya; mi tía, a sus 95 años se levanta a diario a las 6 de la mañana para ir a supervisar todo el proceso de esta fruta.

He sido testigo en diversas ocasiones como negocia el precio del plátano y del mango, pelea y defiende a los productores, excelente negociadora y gran empresaria, he visto como sufre para sacar la nómina de la semana y poder pagar la raya a sus empleados, he visto también como ayuda a sus trabajadores, como ha sido consejera de muchísima gente incluyéndome a mi, y a personas que vienen a su casa provenientes de lugares circunvecinos para tener de ella un sabio consejo.

Persona incansable tiene cuerda para muchos años mas. Desde este espacio, mi reconocimiento y admiración a quien siempre ha estado dándonos cariño, amor, consejos, portadora de una gran sabiduría y experiencia en esta vida. Feliz Cumpleaños número 95!!!

Me despido con la siguiente reflexión: El Dalai Lama dijo una vez “cuando dudes entre lo que dice tu corazón y lo que dice tu cabeza, sigue a tu corazón, que aún si te equivocas tu cabeza podrá ayudarte a aprender” Sigue tu voz interior que ella es sabia y te conoce mejor que nadie, ella sabe cuáles son las palabras que debes decirte para ser más positivo y seguir creciendo como persona.

