Imagen Estilo y algo más...

Al maestro con cariño, admiración gratitud

y respeto para Toño Toríz ¡¡¡Felicidades!!!

Hace muchísimos años, no me acuerdo cuantos, conocí en uno de los múltiples eventos de Gobierno del Estado a una persona, gran persona y mejor amigo, se trata de Antonio Toríz. Recto, honesto, carismático, de carácter fuerte pero al mismo tiempo dócil, amistoso, caballeroso y con un amor a su trabajo increíble.

Lo conocí cuando en mi época de jovencilla junto con Sergio Delmar Junco realizábamos la campaña de promoción nacional del Festival Internacional de Arte “Primavera Potosina”, por allá en los años 70´s y 80´s. Íbamos casi a diario al despacho del entonces Gobernador Don Carlos Jonguitud Barrios, a la entrada del mismo, jovencito también, siempre estaba Toño Toríz, que, con tan solo una mirada controlaba todo, reuniones, salidas, entradas, festejos, entrevistas, eventos etcétera.

A lo mejor él no lo sabe pero a Toño le debo mucho, le aprendí muchísimo, durante tantísimos años de convivir en tantísimos eventos de primer nivel, le aprendí de logística, de protocolo, de confidencialidad, de amistad, de tantas cosas!!! Que a lo largo de mi vida profesional en mis andanzas por tantos lados, he logrado poner en práctica y que me han servido muchísimo.

Al mismo tiempo estando del otro lado, cuando he necesitado de cualquier cosa siempre me ha apoyado, desde conseguir una bandera de algún país extraño hasta hospedaje para un embajador, cuando hemos tenido que hacerlo. Siempre de pie, recto en todos los eventos de Gobierno del Estado no podía faltar TOÑO TORÍZ, así, con mayúscula. Siempre que veíamos a Toño de “avanzada” sabíamos que el Gober en turno si asistiría. Corre y corre, moviendo sillas en los presídiums, cambiando lo que al modo de ver de los organizadores estaba bien, pero “ni madres”, llegaba TOÑO y todo lo cambiaba, claro! Para bien, para que luciera mejor el evento! Hace unos días vi en Facebook que el GRAN TOÑO ya se jubiló. Bendito sea Dios a tiempo! A tiempo de poder seguir disfrutado de sus hijos, nietos, de su mama y de toda su familia.

Me dio tantísimo gusto ver que el Gobernador Gallardo le abrazara en Plaza Fundadores en lo que, me supongo, fue su último evento como parte de la logística y protocolo gubernamental. Desde este espacio envío mi más sincera felicitación a TOÑO TORÍZ, mi respeto, cariño y gratitud por siempre. A disfrutar de la vida Toño!!! GRACIAS POR TUS ENSEÑANZAS!!!

Ahora das pie a las nuevas generaciones que, seguramente pondrán en práctica todos los conocimientos que nos haz enseñado a todos. FELICIDADES!!!

Me despido con la siguiente reflexión: : “Irse de algunos lugares, también es cuidarse, Alejarse de alguna gente también es protegerse, cerrar algunas puertas también es quererse”.

Que tengan una excelente semana y les invito para que nos escriban a la siguiente dirección: anavaldez@prodigy.net.mx y en Facebook: Facebook.com/anamariavaldezcastrejon, en twitter @anacastrejon