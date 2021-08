Imagen, estilo y algo más

¡Un mes más llega a nuestra vida! ¡Bienvenido agosto! Que sea mejor que julio para todos, amigos lectores. Este domingo les comparto esta reflexión que nos dice mucho.

NUESTRO VOCABULARIO CREA NUESTRO MUNDO

La escasez se ha metido en nuestras conversaciones, nos habla al oído. Para no arraigarla, deberíamos erradicar para siempre algunas expresiones de nuestro vocabulario. Entre ellas:





1) ~POCO A POCO:~ Cuando la mayoría de las personas empiezan algo, suelen afirmar: “avanzaremos poco a poco”. La palabra “poco” significa <escaso>. ¿Qué imagen ves cuándo escuchas la palabra “poco”?. Presta atención a esto: “Lo haremos poco a poco” vs *”Lo haremos paso a paso.”* La segunda expresión es más edificante, construye un cuadro mental de más fuerza y posibilidad.





2.) ~NECESITO:~ Esta palabra significa CARENCIA. ¿Qué ves o qué sientes cuando escuchas la palabra “necesito”? “Necesito un trabajo, necesito dinero, necesito mejorar, necesito apoyo...”.Cambia tu lenguaje y di: *¡quiero dinero, quiero otro trabajo, quiero mejorar, quiero apoyo, quiero cambiar!* El solo hecho de pronunciar las palabras desde una posición ACTIVA, de DECISIÓN y VOLUNTAD, ya cambia tus cuadros mentales.





3.) ~VOY A TRATAR:~ Otra expresión muy usada es “voy a tratar” (es casi como fracasar en el intento). Alguien decía: “estamos cansados de los 'tratadistas', se precisa gente que lo HAGA”. Es tan simple decir: *¡lo haré!* y Si no puedes o no quieres hacerlo, sencillamente di: ¡no lo haré!. El mundo no se viene abajo, sigue su curso. No pruebes suerte, no lo hagas “para ver” como te va. Así que cada vez que dices “voy a tratar”, estás acostumbrando a tu mente a “intentar”, a “negociar”. ¡No negocies con tu mente, dale las órdenes y obedecerá!





4.) ~VALE LA PENA:~ Otra expresión común del vocabulario de la pobreza es “vale la pena”. Pena es tristeza, dolor, angustia!. Lo que vas a hacer no vale la pena, *vale el esfuerzo, vale la satisfacción, la alegría.*





5.) ~EN LA LUCHA:~ Es una respuesta típica en muchas personas, cuando le preguntan “cómo estás?”: “Aquí, en la lucha”. No te das cuenta que tu afirmación inconsciente está creando en tu vida la sensación de “luchar”, de ir contra lo difícil, contra obstáculos, lo cual experimentas día a día sintiendo en realidad que luchas contra muchos para poder conseguir lo que quieres. En lugar de eso, podrías crear otra afirmación que recree otro escenario en tu día a día. Por ejemplo, responder: *¡excelente!,* *¡Dios ante todo!,* *¡Con Dios y pa’lante!,* o cualquier otra afirmación positiva.





Hay que prestarle atención a las palabras. Una palabra es un pensamiento hablado. Un pensamiento es una palabra en silencio. Las palabras son un poder, energía creadora: crean ideas, crean sensaciones; lo que escuchas puede determinar lo que sientes. *¡Las palabras crean cuadros mentales!*





Un consejo popular dice: _ “piensa antes de hablar.”_ La verdad, no obstante, es que nadie puede hablar sin pensar. Cuando alguien dice algo “sin pensarlo”, en realidad lo pensó sin darse cuenta; fue un proceso que ocurrió en su subconsciente y que pasó inadvertido. Es casi un acto automático. Del mismo modo que nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede expresar lo que no piensa. Incluso, el acto de mentir, exige un nivel de pensamiento y creación. Las palabras tienen poder porque son escuchadas en la mente, tanto del que las oye como del que las pronuncia y las convierte en imágenes. Cada palabra la hemos asociado a una imagen y a una determinada sensación. Por ejemplo, cuando escuchas la palabra “AVIÓN”, lo más probable es que tu mente ve un avión e incluso lo ve volando. Las palabras crean imágenes y esas figuras mentales amplifican lo que somos. Tienden a acentuar nuestros sentimientos más básicos. Las palabras son decretos. Está en el libro de Proverbios, escrito por el Rey Salomón: _¡La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos!._ Otra traducción dice: _¡Quien habla del bien, del bien se nutre!._





Cuando escuchas con detenimiento el vocabulario de la mayoría de personas (quizás el tuyo también y no lo habías notado), lo que encuentras son palabras de escasez. Al ser pronunciadas constantemente, *esas palabras son semillas de pobreza*. Por ejemplo: “ojalá”, “vamos a ver”, “hay que probar suerte”, “Dios quiera”. Eso es pobreza mental que se expresa como pobreza en el vocabulario. *¡Cambia tus códigos mentales y tu vida cambiará!*





Las escrituras dicen: _*¡De la abundancia del corazón, habla la boca!* Hablemos entonces, de *ABUNDANCIA*. Gracias gracias gracias. Yo Soy luz y amor, Yo Soy luz y amor, Yo Soy luz y amor. Somos uno, luz y amor.





Me tomó tiempo percatarme, pero definitivamente lo aseguro, que el más maravilloso regalo que me ha dado mi familia, el que compone mi más grande tesoro, es el regalo de esos preciosos y perfectos días ordinarios. ¡GRACIAS FAMILIA! ¡No me canso de agradecer y de bendecir! Inspirado en The gift of an ordinary day de Katrina Kenison.





