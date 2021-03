Imagen, Estilo y algo más

Comienzan descalificaciones y golpes bajos

Comenzaron ya las campañas políticas de los candidatos a la gubernatura del estado. Es increíble como en las redes sociales están comenzando las descalificaciones, los golpes bajos, el estar sacando los trapitos al sol de cada uno de ellos.

Y así seguiremos hasta el mes de junio que se efectuarán las elecciones en nuestro país.Tenemos que tener el “ojo clínico”, diría mi abuela, para poder discernir entre uno y otro y poder emitir nuestra decisión ese día crucial en la vida política de nuestro estado, de nuestro país.

Veamos con total objetividad lo que están prometiendo los candidatos y así poder tener un panorama más global de lo que queremos para nuestro estado.

Pensemos muy bien nuestra decisión.

Comenzaron ya las campañas y muchos de los candidatos realizaron actos y eventos en donde había de todo menos sana distancia, ni cubre bocas llevaban, amontonaderos por todos lados.

Otros si respetaron los lineamientos de la secretaría de salud y realizaron eventos con todas las medidas de seguridad pertinentes en donde los participantes pudieron acudir con plena confianza.

En las redes sociales circulan infinidad de encuestas en donde preguntan quién nos gustaría que fuera nuestro gobernador? Otros publican los resultados de las encuestas en donde todos y cada uno van arriba. No se nos olvide que las encuestas son de quien las paga, en la mayoría de los casos, no en todos. También preguntan quién será nuestro Gobernador? En fin!

Un dato interesante es el hecho de que la próxima elección estará en manos de los millenians lo chavos que por primera vez van a votar que acaban de cumplir los 18 años o están próximos a cumplirlos y en los que por segunda vez votaran. Es un caso interesante, porque los candidatos tendrán que dirigirse muy bien a ellos para poder convencerlos de su voto.

En el caso de las alcaldías el candidato a Alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos comenzará su campaña hasta el 5 de abril, tendrá poco tiempo para su campaña pero no olvidemos que hace fórmula con el candidato de la coalición Si por San Luis al gobierno del estado Octavio Pedroza quien trae un back stage de años como político.

En el caso de la Dra. Mónica Rangel quien va por Morena, comenzó con el pie izquierdo así como el candidato Ricardo Gallardo quienes realizaron actos de campaña con gente amontonada una en Aranzazú y otro en San Miguelito.

Juan Carlos Machinena, bien comenzó en el asta bandera, nuestra amiga Adriana Marvelly Costanzo hizo lo suyo pero le falta asesoramiento, aquí la cosa es que todos los candidatos sin descalificar a ninguno se dejen ayudar, se dejen apoyar por gente que en realidad sabe hacer su trabajo. De los demás candidatos no recuerdo pero hacen su lucha.

Sería bueno que cuando los candidatos vieran que no pueden con la chamba de andar por todo el estado promoviendo el voto a su favor o si ven que las encuestas no les son favorables, comiencen a declinar a favor de alguno de los candidatos que lleven la delantera, para no dividir tanto a la gente. No creen ustedes, amigos lectores?

Me despido con la siguiente reflexión: Que tal si este domingo simplemente nos sentimos agradecidos por todo. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS! Que tengan una excelente semana y les invito para que nos escriban a la siguiente dirección:

