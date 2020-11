Imagen, Estilo y algo más

Donald Trump

Las elecciones en los estados unidos han sido un verdadero caos, los ojos el mundo financiero, económico, político, social, la realeza, están puestos en el proceso electoral estadounidense.

Cuando escuche a Donald Trump, decir la palabra “fraude”, me recordó tantas y tantas elecciones que hemos vivido en México, siempre hablando de fraude, de aquella frase “voto por voto, casilla por casilla”.

Cómo es posible que la primer potencia mundial este en el ojo del huracán.

Y como se dice siempre en estos casos, “no hay nada seguro para nadie”, hasta que den a conocer los resultados oficiales.

Así poco a poco nos iremos preparando para ir viendo lo que podría ser el escenario en nuestro país el próximo año el día 6 de junio 2021 cuando vayamos los mexicanos a elegir a nuestros gobernantes, la elección más grande que hayamos tenido.

El día cada vez está más cercano, el tiempo se va rápido, algunos funcionarios, tanto de la administración pública federal, como estatal y municipal, se preparan para solicitar la tan ansiada licencia o permiso para retirarse, temporalmente de sus cargos (por los que fueron electos) para irse de campaña a promoverse para los distintos puestos de elección popular que votaremos el próximo año.

Así las cosas, no debe de sorprendernos, amigos lectores, hay personas que se espantan, que critican, que hablan y despotrican en contra de quienes quieren ser candidatos para los cargos que se elegirán en el 2021. Pero esto no es extraño, para quienes hemos vivido tantas y tantas elecciones. La historia se repita cada vez, cada 3, cada 6 años. No nos extrañemos.

Si hay que pensar mucho, muy bien a quienes les daremos nuestros votos el día de la elección. Ver perfectamente quienes han cumplido con sus actividades por las que fueron electos, quienes han servido a la ciudadanía, quienes han demostrado que podemos confiar en ellos.

En otro tema, recuerden que estamos en semáforo NARANJA de Alto riesgo de contagio con la pandemia. No bajemos la guardia, sigámonos cuidándonos permanentemente, lavando manos las veces que sea necesario, respetar la sana distancia y sobre todo recuerde que el uso del cubreboca es obligatorio.

Hay quienes dicen que es contraproducente el utilizar guantes de látex o plastificados o quirúrgicos pero si usted acude a un cajero automático, no está por demás ponérselos ahí es en donde existen muchos bichos, virus, bacterias.

Imagínese cuanta gente teclea sus nips. O cuando vamos al supermercado, piense cuanta gente tocó antes que usted, la fruta, la verdura, la latería, los paquetes de sopa, el bote de leche, de mantequilla, los carritos por más sanitizados que estén, es mejor ponerse los guantes. Mi humilde opinión, más vale prevenir que lamentar.

Me despido con la siguiente reflexión: “NO PODEMOS VOLVER A LA NORMALIDAD, PORQUE LO NORMAL ERA EXACTAMENTE EL PROBLEMA. NECESITAMOS VOLVER MEJORES, MENOS EGOISTAS, MAS SOLIDARIOS, MAS HUMANOS, MAS EMPÁTICOS Y SOBRE TODO MEJORES PERSONAS Y MAS FUERTES ENTE LA ADVERSIDAD”

