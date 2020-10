Imagen, Estilo y algo más

La época del cero compromiso

Qué triste vivir en una época en la que se puso de moda la falta de compromiso, en la que el no querer nada serio se metió en las camas y remplazo las pláticas telefónicas de madrugada.

Qué triste vivir en una época donde todos somos opciones, donde hay que ganarse un lugar y de todos modos en cualquier momento terminas botado en el cesto de basura.

Qué triste vivir en una época de puro like y mensaje instantáneo, donde las primeras citas terminan entre sábanas y regalar flores es cosa del pasado.

Qué triste vivir en una época donde ya nadie se enamora a primera vista, con plazas que lucen vacías y callejones que ya no escriben leyendas románticas.

Qué triste vivir en una época en la que la mediocridad es el plato fuerte de las relaciones, porque todos tenemos un as bajo la manga, o mejor dicho, otra persona esperando su turno.

Qué triste vivir en una época donde se olvida fácil y nos hemos vuelto desechables, malbaratándonos tanto que la fidelidad se ha convertido un mito, ya nadie cree en eso.

Qué triste vivir en una época donde pocos se atreven a amar y darse en la madre, pues nos parece mejor opción andar escondiendo el corazón por temor a no salir lastimados.





Qué triste vivir en una época donde ya nadie lee poesía, donde conquistas con memes e imágenes sin sentido y andar con alguien dura lo mismo que un atardecer en verano.





Qué triste vivir en una época donde ya no se escuchan serenatas, hemos caído tan bajo que te tachan de pendejo por mandar cartas, dibujar, cantar y regalar momentos.





Qué triste vivir en una época donde asustamos al amor y le quitamos el derecho de hacernos la vida menos jodida”





DEBO CONFESAR QUE … Yo también tengo un secreto ... que en mi mente planeo conversaciones que nunca se van a llevar a cabo...





Que odio pelearme por una ESTUPIDEZ con alguien que realmente ME IMPORTA...





Que detesto cuando me dicen “TE EXTRAÑO” y no hacen nada para verme...





Que a mi también se me paró el corazón con el “te puedo hacer una pregunta?”...





Que yo también tuve un nudo en la garganta cuando me enteré de algo y tuve que fingir que todo estaba bien...





Que yo también tuve un ataque de sinceridad y luego pensé: “para que lo dije??”...





Que detesto irme temprano de un lugar y que después me digan TE PERDISTE LO MEJOR!!... y con el tiempo me di cuenta que estoy esperando algo que nunca va a suceder...





Que me encanta cuando una canción me hace RECORDAR momentos inolvidables...





Que PREFIERO estar loca y SER FELIZ que ser normal y amargada.





Que NO ME GUSTA oír las mentiras, cuando SE TODA LA VERDAD.





Que YO también tengo una amiga que es como mi hermana que cuando nos juntamos somos un peligro para la sociedad.





Que con MUSICA: he bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado y he amado...





En fin... La vida es una sola y vale la pena vivirla, después de todo no saldrás vivo de ella... Anónimo.





