Imagen, Estilo y algo más

Quédense en casa

Los veo en Instagram, de vacaciones. Los leo en Facebook, de vacaciones. Playas, paseos, comiendo rico en restaurantes... Que dizque comidas familiares todos abrazándose, besándose. Empiezo a pensar que soy de los pocos tarados que siguen encerrados.

Me preocupan mucho algunos comentarios en redes sociales que demuestran nuestro escaso razonamiento: fomentar reuniones después de levantar la cuarentena, alentar que abran los gimnasios y restaurantes, proponer paseos en grupo, todo eso sólo acelerará y hará mayor nuestra caída.

Insisto es impresionante la cantidad de muertes que vemos a diario a través de Facebook infinidad de personas dando pésames, avisando muertes de personas cercanas, padres, madres, hermanas, hermanos, primos, primas, sobrinos, sobrinas, suegras, suegros, cuñados, cuñadas, nueras, yernos, en fin. Mucha gente que fallece diariamente por este virus que no cesa. Y no cesará mientras no hagamos caso de las medidas protocolarias que nos marcan nuestras autoridades de salud.

Si alguien piensa retomar la "normalidad" o ir incorporando algunas actividades pronto, que lea esta publicación... Ayuden a difundirla... demostremos más.

Por: Enrique Cachay Rojas. Médico inmunólogo

"Se levantará la cuarentena por la presión social generada por necesidad económica; no se levantará por criterio médico ni científico.

El criterio médico es seguir en casa por lo menos 2 meses más pero eso no se está cumpliendo ahora ni se cumplirá en adelante. El virus ya está en todas partes y no se irá por arte de magia o milagro.

La vacuna no llegará en meses, la primera, con plazo de estudio, peligrosamente recortado (para conocer efectos secundarios) puede llegar en Enero del 2021... hasta ahora no hay un medicamento seguro y eficaz. Solo se ayuda a sobrevivir mientras el virus cumple su ciclo y el organismo se inmuniza.

Es cierto que con el tiempo la mayoría nos iremos infectando; porque será inevitable ir al banco, al mercado, al trabajo o alguien traerá el virus de la calle a la casa; pero no es lo mismo enfermarse ahora que después.

En este momento y en los próximos dos meses, los servicios hospitalarios no les darán la mejor atención, así quieran, ya que no hay equipo ni camas suficientes.

La mitad de los trabajadores de salud están de licencia por riesgo, o porque ya se infectaron; la primera línea, esa verdadera primera línea formada por personal de salud preparado para ésto: especialistas en cuidados intensivos, emergenciologos, internistas, prácticamente ya está desbordada y en este momento atendemos trabajadores de otras áreas de la medicina, que no te extrañe que el jefe de un equipo de hospital o clínica sea un neumólogo muy joven, algo así como un teniente, que su sargento sea un dermatologo mayor de 50 años y sus equipo sean endocrinólogos, reumatologos, traumatologos y pronto tendrán que alistarse los administrativos.

En un tiempo esa primera y segunda línea que en el momento está de licencia por infección volverá, porque adquirieron inmunidad (los que pudieron superar la enfermedad) y tenemos esperanza de encontrar mejores medicamentos mientras llega la vacuna. En dos meses los casos disminuirán y tendremos más posibilidades de conseguir un ventilador y tendremos experiencia y los hospitales ya no improvisaran ambientes, tendremos más posibilidades, ganemos tiempo, infectarse ahora es muy riesgoso, si desarrollas la enfermedad tienes 5% de posibilidad de morir, piensa en tu familia, eres valioso para ellos. Ahora depende de ti.

Por favor, mantengan las medidas de aislamiento, que no importe que el vecino, la amiga, el primo ya estén volviendo a vida normal, no los imites. Cuidate y cuida a los tuyos.

Así que ya saben: si se enferman no hay camas, tendrán que esperar que alguien se muera para ocupar esa cama y si tienen más de 60 años o alguna co-morbilidad no estarán en lista de espera de un ventilador, la preferencia la tienen los jóvenes porque tienen más posibilidades de sobrevivir, y nadie podrá interceder por nosotros.

Disculpen que sea duro y pueda caer mal pero siento la responsabilidad de decirles esto sin adornar los términos, ustedes transmitan esto con sus propios términos pero háganlo por favor, adviertan a sus familiares y amigos, sigan manteniendo el aislamiento lo más que se pueda y también las medidas de seguridad como el lavado de manos y el uso de mascarillas.

Enrique Cachay Rojas. Médico inmunólogo

Que tengan una excelente semana. Y POR FAVOR QUEDENSE EN CASA CUIDENSE! CONTINUAMOS EN SEMAFORO NARANJA "ALTO RIESGO".