Imagen, Estilo y algo más

VOLVEMOS AL CINE DE LOS AÑOS 50´S!

A 5 MESES DE CONFINAMIENTO!

Algo que tenemos que agradecerle a este tiempo de pandemia por la que estamos atravesando es el nuevo concepto, la nueva, pero ancestral, forma de ir al cine. El día de ayer mi estimado amigo Oscar Romero Villalobos, me comentaba que ésta idea del Autocinema que existe ya en San Luis, a partir de este fin de semana, se la debemos a su hijo Oscar Romero Morales a quien se le ocurrió poner el autocinema en el estacionamiento de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Potosí, obvio con todos los permisos habidos y por haber más siguiendo todas las medidas de protocolo implementado por nuestras autoridades de salud.

El protocolo es el siguiente: usted, amigo lector, ingresa a la página www.superboletos.com ahí adquiere en línea su ticket de entrada, que tiene un costo de $ 240 pesos por vehículo en donde pueden ingresar hasta 4 personas.

A su celular le llegará un código mismo que será escaneado a su llegada al estacionamiento, le tomarán la temperatura y usted aunque vaya en su auto, es obligatorio llevar su cubrebocas, le asignan su lugar con vista a la pantalla inmensa de 10 metros de ancho por 4 metros de alto lo que permite que usted y sus acompañantes vean perfectamente los sub títulos de las películas.

El audio, de igual forma, a usted a su llegada le dirán que frecuencia sintonizara en la radio de su vehículo, que se conectará directamente con el audio de la película, para que dentro del mismo pueda disfrutar del volumen que usted quiera.

Si usted tiene la necesidad de ir al sanitario, solo tiene que encender las intermitentes de su auto e inmediatamente acudirá personal para que consulte si no hay gente en los baños que se encuentran especialmente destinados en el lugar, mismos que son sanitizados frecuentemente.

También cuentan con servicio de tiendita en donde con servicio de meseros le llevan hasta su automóvil la carta. Le venden las tradicionales palomitas, nachos, hot dogs, papas, elotes, refrescos y hasta micheladas. Los precios? Bastante accesibles.

Desde este espacio felicitamos a Oscar Romero Sr. Y Oscar Romero Jr. Así como a la Canaco-Servytur, por esta iniciativa que seguramente será una distracción segura en cuanto a salud se refiere, para todos los potosinos y sus familias.

Les comparto la siguiente reflexión de mi estimada amiga María Tello Cárdenas titulada: CAMBIA.

Insisto, la pandemia sirvió para darnos cuenta de que estábamos hechos, la irresponsabilidad de nuestra alimentación, el descuido hacia nuestro cuerpo, la forma brutal que destruimos nuestro planeta y la escasa salud emocional...

Por lo qué hoy celebro y felicito a los 333,000 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL RECUPERADOS y agradezco a todo el sector salud del país por su esfuerzo de hacerlo posible.

MÉXICO debe cambiar las cifras escalofriantes de obesidad, diabetes, hipertensión y erradicar el abuso sexual infantil y la violencia, pero les tengo una gran noticia, solo dependerá de cada uno de nosotros.

Solo tienes que resetearte, desaprender! CAMBIAR! No es fácil pero nunca imposible, despierta la conciencia y date cuenta de lo que COMES, PIENSAS Y SIENTES! DATE CUENTA DE LO QUE DAS! Vuelve aprender! Estás a tiempo! Estás Vivo! Estás Viva!

Puedes empezar a visualizar, si vives violencia, física o psicológica, si cargas culpas y a cuantos apegos te aferras, si tus creencias te han dado felicidad o sufrimiento, si son tuyas o solo te las heredaron... CAMBIA!

Pregúntate ¿En donde estoy? Y ¿Por qué estoy aquí ? ¿En dónde quiero estar? ¿A dónde quiero llegar? Y si ¿Eres feliz? AGRADECE Y ...CAMBIA!

Tú eres un ser especial, maravilloso y fantástico! Busca quien eres y para que estás aquí! VE A TERAPIA O BUSCA HERRAMIENTAS TERAPÉUTICAS que te ayuden a sacudirte lo que te estorba y sana tus heridas, reconocer que estás herido, herida, está bien!

Aférrate al amor y convéncete que tu fin máximo es ser feliz pero nunca a costa del sufrimiento de los demás! Encuentra el equilibrio!

CAMBIA! NO ES FÁCIL PERO TIENES TODO PARA LOGRARLO! TE TIENES A TI!

Gracias María, excelente reflexión.

Me despido con lo siguiente: “Donde quiera que estés, te gustaría saber que te pude olvidar pero no he querido y que por fría que sea mi noche triste, no hecho al fuego ni uno solo de los besos que me diste, donde quiera que estés, si te acuerdas de mi” Joan Manuel Serrat.

Que tengan una excelente semana. Y POR FAVOR QUEDENSE EN CASA CUIDENSE!