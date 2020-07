Imagen, Estilo y algo más

Que cuántos años tengo

Gracias a la vida que me ha dado tanto! Antier, al cumplir un año más de vida, solo deseo estar con quienes amo, con quienes me quieren. Que pase pronto esta crisis mundial para poder abrazar a todos a quienes me hacen falta, a quienes extraño tanto. Gracias Dios por mis Hijas Ana Livier y Ana Fer, por toda mi familia y amigos queridos.

¿Que cuántos años tengo? ¡Qué importa eso! ¡Tengo los años que siento!

Estoy en la edad en que puedo: Gritar sin miedo lo que pienso... Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso, o lo desconocido.

Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos.

¡Qué importa cuántos años tengo! ¡No quiero pensar en ello!

Pues unos dicen que ya soy viejo, y otras que estoy en el apogeo.

Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte.

Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos.

Ahora no tienen porqué decir: ¡Estás muy joven, no lo lograrás! ¡Estás muy viejo, ya no podrás!

Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo.

Tengo los años en que los sueños, se empiezan a acariciar con los dedos y las ilusiones se convierten en esperanza.

Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada.

Y otras es un remanso de paz, como el atardecer en la playa.

¿Qué cuantos años tengo?

No necesito con un número marcar, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas...

¡Valen mucho más que eso!

¡Qué importa si cumplo cuarenta, cincuenta o sesenta!

Pues lo que importa: ¡Es la edad que siento!

Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos.

Para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos.

¿Qué cuantos años tengo?

¡Eso a quien le importa! Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero y siento.

¿EN CUÁL VIDA VAS ?

Se dice que cada alma tiene 13 vidas físicas. Mueres y reencarna tu esencia, pero sin recordar nada de tus vidas pasadas.

Cuando uno muere 13 veces, tu alma desaparece de este mundo, por que la luz de tu energia llego a su ciclo final.

Tambien se dice que en estas 13 vidas no puedes volver a repetir los errores de tus vidas pasadas. En algunos casos, se nace con marcas de violentas muertes pasadas.

Cabe recalcar que hasta se puede saber en que vida vas, ya que tiene una conexión con tu fecha de nacimiento.

Suma todos los números de tu fecha de nacimiento omitiendo los ceros, si el resultado es mayor a 13, suma cada dígito.

Si vuelve a dar mayor de 13, se vuelve a sumar.

Ejemplo: Por lo que si nací un 27 de septiembre de un 1997 sería. 27+9+1997= 2033

2+3+3= 8 ¿En Qué Vida Vas Tú?

