Imagen, estilo y algo más

El Alcohol, causa No. 1 de muerte de adolescentes: Rocío Carreras López

Rocío Carreras López, Potosina, casada con Victor Sierra Madrigal, madre de 7 hijos; Victor, Montserrat, Rocío, Jorge, Elizabeth, Marisol y Estefanía, radicada desde hace casi cuatro años en la Florida E.U, por razones de estudios y trabajo de sus hijos y esposo, se ha convertido en una famosa escritora en ClearWater, ciudad en la que vive, en aquel país, en donde resulta difícil destacar, trascender.

Desde hace tiempo, Rocío, mi querida amiga desde el colegio, se dedicó a investigar todo sobre el tema del alcohol. Cómo influye y afecta en la adolescencia, sus repercusiones, su legislación, la venta indiscriminada, la falta de educación e información al respecto, dentro del seno familiar.

Así, Rocío pertenece desde hace años a infinidad de asociaciones en aquel país en donde se documentó perfectamente para dar pie a escribir un libro cuyo título es “Advertencia del Gobierno, acerca del alcohol”, el cual ha presentado en varias ciudades de los E.U., y en nuestro país, con gran éxito.

Al cuestionar a Rocío sobre que la motivó a escribir este libro me dice: “Escribí el libro para hacer el bien, tras datos que obtuve por aproximadamente un año y medio y que me motivaron a hacerlo”. “El libro lo escribí en 6 meses, pero llevo documentándome más de 12 años, en libros, conferencias, grupos de padres de familia y fundaciones como “Drugfreeworld” y el Comitee for children”.

“En los últimos años”, nos explica Rocío, ha tenido la oportunidad de observar más de cerca las normativas en relación al alcohol en los Estados Unidos y las legislaciones en relación al alcohol también en México y otros lugares del mundo. Conoce varias campañas y programas antidrogas “se gastan los gobiernos miles de dólares, y no han funcionado. Siguen año con año, creciendo el número de muertes por alcohol en el mundo. En México es la causa número uno de muertes en adolescentes y el 25% de las muertes en el mundo entre los jóvenes de 20 a 40 años, es también por el alcohol” asevera la autora.

“Básicamente es la falta de información, y que mejor, las que nos ponen en los propios envases de las bebidas, a ello me refiero básicamente, de manera clara y fácil de comprender, gracias a las regulaciones del gobierno en el nuevo etiquetado de todas las bebidas alcohólicas en México, a partir del 2015 – 2016, el cual comparo con el de otros países. Lectura de comprensión, nos puede evitar muertes prematuras y mejorar la salud y supervivencia”, nos comenta Rocío Carreras López, autora del Libro.

Están muriendo en el mundo, millones de personas cada año por el consumo del alcohol y las drogas, más que cualquier guerra o enfermedad específica, es verdaderamente preocupante.

Casi la mitad de la población mundial consume alcohol y el peor riesgo, el peligro latente el alcohol adulterado. El 45% del consumo de bebidas alcohólicas son adulterados. En este libro que escribe Rocío Carreras, define y describe las etiquetas que traen por detrás los envases de bebidas alcohólicas que es lo que la gente no leemos ni sabemos ni de que se trata. No estamos educados ni verdaderamente informados. Hay que leer bien las etiquetas y saberlas entender frente y revés, el envase completo. Nos pide Rocío.

Rocío Carreras López, tiene una infinidad de estudios, desde haber estudiado en el Colegio del Sagrado Corazón aquí en nuestra ciudad, hasta diplomados en la Universidad Anáhuac, pero nos dice: “escribí el libro sólo como ser humano, esposa y madre”.

De todo aprendemos y nos informamos. En toda fiesta o evento nos ofrecen alcohol, o lo ofrecemos y regalamos, pero no es común que estemos informados. Qué es, y cuáles son las leyes y advertencias que regulan su venta, uso y consumo. Este es un Libro educativo e informativo, para todos, para nuestras familias. Manual para beber responsable. También está a la venta online en Apple, Amazon, Google, Barnes y Noble, y varios sitios más.

Felicidades Rocío te deseamos que continúes con muchísimo éxito!

Me despido con la siguiente reflexión: Ojalá y nos encontremos con gente que SI. Que SI aparece cuando la extrañamos. Que SI contesta cuando le llamamos. Que SI tiene tiempo de escucharnos cuando hablamos. Que SI tiene ganas de abrazarnos cuando lo necesitamos. Gente que SI. Que SI esta en los momentos malos. Que SI esta en los momentos buenos. Que SI. Que dice que SI aunque esté repleta de miedos - Nicolas Andreoli.-

