Imagen, estilo y algo más

Lo dicho: San Luis en rojo

Desde hace una semana que anunciaron en el Gobierno Federal que el regreso a las actividades “normales” a partir de mañana 1º de Junio, se regiría a través de un semáforo, me dije; ¿cómo vamos a regresar, si las autoridades estatales de salud nos han dicho que el pico de la pandemia en San Luis Potosí sería la última semana de mayo y todo el mes de junio?

Inmediatamente pensé seguramente estaremos en ROJO. Porque? Por la inconciencia de los potosinos que no han acatado “la sana distancia”, el “quédate en casa”, el salir lo menos posible para evitar contagios si no es que de plano no salir.

Y así fue, el viernes pasado, después de una reunión con todos los 58 alcaldes de la entidad, el Gobierno del Estado publicó el nuevo acuerdo en donde dice: Acuerdo por el que se extiende la prórroga de la vigencia de las medidas de prevención en la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19), establecidas en el acuerdo de fecha 27 de marzo de 2020; por el periodo comprendido del 31 de mayo al 30 de junio de 2020.-

Así pues, nos extendemos un mes más de cuarentena.

Falta que hagan lo propio los 58 municipios del estado o sea que realicen también un acuerdo si así lo deciden o no.

Y no es que seamos pesimistas, pero al ver la actitud que han tomado muchos potosinos de no acatar las medidas de prevención, éste acuerdo estatal podría ampliarse hasta julio, pronosticando lo que hace semanas lo dijo el Dr. Gattel a nivel nacional que el regreso más “sano” sería el 1º de agosto. La prueba está que la Secretaría de Educación a través de su titular el potosino Esteban Moctezuma Barragán, anunció el regreso a las aulas para el lunes 10 de agosto.

Les invito, amigos lectores de este espacio, para que seamos conscientes y guardémonos en nuestras casas. Ustedes dirán, si no salimos a trabajar, no comemos, no vendemos, etcétera pues habrá que “tomar el toro por los cuernos” y dialogar, negociar con los jefes para que resguarden su salud. La salud es primero.

Mucha gente nos dice que ya no deberíamos de ver noticias porque nos llegamos a saturar de tantos casos, de tantas opiniones, pero lo que sí es importante es estar al pendiente e informados en la medida de lo posible, para que podamos decidir y resguardarnos de este problema que tiene temblando al mundo entero.

Por otro lado, dejemos de estar haciendo caso a la infinidad de mensajes que circulan por whatsap en donde se critica a todo el mundo sobre todo al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal. Todos hacen lo suyo, todos hacen su mejor esfuerzo para poder dirigir un país, un estado, un municipio, no creo que sea nada fácil. Pongámonos un minuto en sus zapatos, seguramente no aguataríamos ni 30 segundos.

Me despido con la siguiente reflexión: “Siempre que dudes de lo lejos que puedes llegar, solo recuerda lo lejos que haz llegado, recuerda todo lo que haz enfrentado, todas las batallas que haz ganado, todos los temores que haz superado”. Que tengan una excelente semana y tratemos de ser mejores personas y con actitud positiva. QUEDATE EN CASA!!!! SEAMOS CONCIENTES!!! Sean Felices, a no ser que tengan otros planes! Y les invito para que nos escriban a la siguiente dirección: en Facebook: Facebook.com/anamariavaldezcastrejon, y Lic. Ana María Valdéz Castrejón, en twitter @anacastrejon