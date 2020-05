Imagen, estilo y algo más

Lo increíble de las redes sociales

Durante la cantidad de semanas que tenemos “guardaditos en casa”, no nos queda de otra más que entrar “al aro”, el estar conviviendo con nuestros hijos unos pequeños, otros adolescentes, otros más adultos jóvenes, nos han enseñado lo impactante que pueden llegar a ser las famosas redes sociales. El Facebook, el Twitter, Instagram, el producir Tic Tocs con música doblando la voz, cantando, bailando, en fin realizando una infinidad de cosas que al subirlas a la red social, dejan un mundo de “seguidores”, de “likes”, etcétera.

Cuando recién comenzaba la “sana distancia”, me encontré con una página que se llama “Cocina CON Cristina”, vi ahí muchísimas recetas, desde cómo hacer tortillas a mano, una deliciosa carne, ensaladas para todos los gustos, sopas, huevos, papas con chorizo, agregando a todos estos menús tips de cocina.





Fue entonces cuando me decidí a retomar el cocinar para mis hijas. Tenía años que no lo hacía y recordé cuando Amadita Rocha (q.e.p.d.), tan conocida en las “gorditas de Morales”, que me enseñó a tortear a mano y con el torteador, a hacer gorditas y tortillas.





O una de dos, o se compra masa nixtamalizada en la tortillería o se da una a la tarea de hacer la masa con Maseca y agüita caliente. Pero al estar viendo a Cristina en su página veo que le agrega harina, manteca inca, sal, y queda una masa verdaderamente deliciosa, manejable, suavecita y las tortillas, de un sabor único!





Después como hace las papas con chorizo, los huevos tiernitos, en fín lo que les cuente es poco. Lo que más me impacto de la Sra. Cristina fue su carácter, el decirle a las cosas y a las personas lo que son. El hablarle inclusive a la licuadora, entre risas y un carácter envidiable, disfrutando paso a paso su actividad en su cocina, diciéndole a los sartenes “hazte para allá chulo”, al comal diciéndole “hazle lugar a ella hazte para alla”.





Usted, amigo lector dirá, cómo es posible!? Pues sí ella disfruta cada momento de la vida al estar frente a su estufa, frente a los ingredientes que va a utilizar, le cocina a sus hijos Martín que vive en Arizona. a su hija Brianda, su esposo José y su nieta Leah que viven en California con ella, Brianda, próxima a ser mamá por segunda vez.





Hablábamos del carácter de Cristina, amable, divertida e increíble cómo se lleva con sus hijos, cosa que habíamos de aprender, más en esta época en donde la modernidad combinado con la pandemia, nos exige a los padres, ser más compatibles con nuestros hijos, más tolerantes, más respetuosos, más…. Y más……





Pero aún hay más, usted estará pensando que tiene de extraordinario el hecho de tener una página de cocina? Bueno pues el simple hecho que la Señora tiene más de 300 mil seguidores, además de que cada día o noche que se conecta y transmite sus videos en vivo, a Cristina la ven simultáneamente más de 20 mil personas, con igual número de comentarios y que se da a la tarea de contestar a la mayoría.





Es así como durante esta pandemia, crisis, confinamiento, como quiera usted llamarle, Cristina ha logrado entretener y enseñar a muchísimas personas a lo largo y ancho del planeta porque recibe igual número de comentarios diarios de Roma, España, Colombia, Paraguay, Chile, Argentina, Zacatecas, Aguascalientes bueno de toda la república mexicana y por supuesto Sonora de donde es originaria.





Su página, como ella bien lo dice, y no se cansa de repetirlo en cada transmisión, “es una página para adultos”, si a usted no le gusta como hablo, dice, “arriba de la pantalla hay un botón y puede salirse” y con toda la razón!





Desde este espacio agradezco a Cristina Cerdeñas el haber estado el día de ayer, virtualmente en mi programa de radio “Al Aire” con quien conversamos de diferentes temas además de contar con su amistad y enseñanzas culinarias.





Así siguiendo encerraditos en nuestras casas, seguramente continuaremos por más tiempo, porque los potosinos inconscientes siguen sin hacer caso de las autoridades de salud en el estado. Increíble! A ver si diciéndoles “METETE PARA ADENTRO, NO TE SALGAS PARA AFUERA” entienden.





Que tengan una excelente semana y tratemos de ser mejores personas, actitud positiva.





